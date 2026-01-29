Fritidsförvaltningen söker simlärare till sommarvikariat
Dina arbetsuppgifter
Arbetet som simlärare innebär att du arbetar med att öka simkunnigheten bland Malmös barn och unga. Du och dina kollegor jobbar tillsammans med att öka simkunnigheten i staden och genom detta ge malmöborna livsviktig kunskap. Din huvuduppgift kommer vara att leda våra sommarsimskolor. Du arbetar även med att ge service till våra besökare samt att se till att badets miljö är ren och fräsch.
När du arbetar som simlärare i simsektionen kommer din arbetsplats variera utifrån behovet på simskola i staden. Vi har även verksamhet utomhus i havet.
Du kommer att arbeta enligt schema måndag till fredag, dagtid.Kvalifikationer
Du som söker är 18 år eller äldre. Du har även arbetslivserfarenhet av att leda simundervisning och/eller är utbildad simlärare. De utbildningar som vi anser är godkända är utbildningar från svenska simförbundet, svenska livräddningssällskapet eller en liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Simkunnighet är ett krav för alla medarbetare på badenheten och därför kommer de kandidater som kallas på intervju att få genomföra ett simtest.
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Grundläggande kunskaper i engelska i tal och skrift ses som meriterande. För att trivas i vårt team får energi av att lära ut och att sprida glädje till såväl deltagare som kollegor. Vi vill även att du är pedagogisk och att du har lätt för att lära ut. Då du kommer att vara simskolans ansikte utåt och kan ställas inför olika situationer krävs det att du har förmåga att hantera människor och alltid agerar som en god ambassadör.
Om arbetsplatsen
Bad- och rekreationsenheten arbetar för Malmöbor, föreningar och skolor och tillhandahåller ytor för simträning, motion, badupplevelser och rekreation. Enheten bedriver egen verksamhet på Hylliebadet, Oxievångsbadet, Rosengårdsbadet, Simhallsbadet, Lindängsbadet, Hylliesportcenter, Öresunds Funkis - badet utan hinder, samt Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter. I förvaltningens badenhet ingår det även en simsektion som har som uppdrag att öka simkunnigheten bland Malmös barn och unga.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: 2026.06.11 eller enligt överenskommelse
Viktig information
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att inom 24 timmar bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Avvikelser under helg kan förekomma. Detta ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg. Intervjun tar ca 15 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
