Fritids- och ungdomsledare 50%
Leksands pastorat / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Leksand Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Leksand
2026-06-09
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Vill du vara med och skapa mötesplatser där barn, unga och familjer känner sig välkomna, sedda och delaktiga? Nu söker vi en fritidsledare för en projektanställning med placering i Åhl.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Vi söker en engagerad fritidsledare som vill vara med och utveckla och stärka vårt arbete bland barn, unga och familjer. Som fritidsledare kommer du att ha en viktig roll i uppstarten av ett arbete med särskilt fokus på barn och familj i Åhl. Du kommer även att utveckla och bibehålla verksamheten för barngrupper samt samverkan med skolan i området.
I tjänsten ingår också arbete med ungdomsverksamhet och konfirmandarbete inom pastoratet. Du kommer att vara en del av pastoratets undervisningsteam och samarbeta nära kollegor inom olika verksamhetsområden.Dina arbetsuppgifter
Starta upp och utveckla verksamhet med inriktning mot barn och familj i Åhl.
Planera och genomföra aktiviteter för barn och unga i Åhl.
Samverka med skolan och andra lokala aktörer.
Medverka i pastoratets ungdomsverksamhet.
Delta i planering och genomförande av konfirmandarbete.
Vi söker dig som:
Är utbildad fritidsledare eller har annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Har erfarenhet av arbete med barn och unga.
Är initiativrik, relationsskapande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan, delar Svenska kyrkans värderingar och har intresse för kyrkans arbete bland barn, unga och familjer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Svenska kyrkans avtal, visstidsanställning 50% under perioden den 1 september 2026–30 juni 2028 med placering i Åhls församling. Arbete på kvällar och helger kan förekomma.Så ansöker du
Vi tillämpar löpande rekrytering och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in din ansökan och personligt brev senast den 30 juni ange rubrik Ansökan Fritidsledare i din ansökan med e-post leksands.pastorat@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: leksands.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fritidsledare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksands pastorat
(org.nr 252003-4253), https://www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat
Kyrkallén 23 (visa karta
)
793 31 LEKSAND Kontakt
Kyrkoherde
Christina Engqvist christina.engqvist@svenskakyrkan.se 070-26 11 340 Jobbnummer
9956163