Fritidhemsassistent till Länna skola
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Uppsala Visa alla förskollärarjobb i Uppsala
2026-07-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen i Uppsala
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du ha ett varierat och meningsfullt arbete där du får göra skillnad för elever varje dag? Hos oss får du kombinera arbete i skola och fritidshem tillsammans med engagerade kollegor och vara med och utveckla en stimulerande verksamhet. Passar detta in på dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Länna skola är en F-3 skola med fritidshem på landet men nära staden och med totalt cirka 40 elever. Skolan har nära tillgång till naturen vilket möjliggör olika utomhusaktiviteter under årets alla årstider. Som medarbetare kommer du att vara delaktig i och ta ansvar för att skapa en skola med goda förutsättningar för inlärning. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga kollegor då vi ofta arbetar ämnesövergripande och åldersblandat i vår undervisning. Du kommer att lära känna samtliga elever då vi är ett litet sammanhang med möjlighet att skapa goda relationer mellan vuxna och barn. Var och en av oss i personalgruppen är en viktig resurs för helheten. För oss är elevernas trygghet, trivsel och delaktighet lika viktig som utvecklingen mot kunskapskraven.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetet ingår att ansvara för vår fritidsverksamhet tillsammans med övrig fritidspersonal. Du kommer att vara med och planera för elevernas lärande och sociala utveckling och förväntas leda pedagogiska aktiviteter i fritidshemmets verksamhet såväl inomhus som utomhus. Du kommer att jobba nära och lära känna samtliga elever och vara delaktig i hela skolans verksamhet.
Fritidshemmet är öppet mellan kl. 06:30–17:30.Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Vi söker dig som har barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av arbete i fritidshem och goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska, vilket är en förutsättning för att kunna stödja elevernas utveckling och samarbeta med kollegor och vårdnadshavare.
Det är meriterande om du har erfarenhet av idrott och att leda eller delta i idrottsaktiviteter för barn, då detta kan bidra till att utveckla och inspirera verksamhetens rörelse- och fritidsaktiviteter.
Du tar gärna initiativ och sätter igång aktiviteter som leder till resultat. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar, samtidigt som du ser möjligheter i nya situationer. Vidare har du en god samarbetsförmåga, arbetar smidigt tillsammans med andra och bidrar till ett konstruktivt arbetsklimat genom att lyssna och kommunicera tydligt. Dessutom är du också relationsskapande och bygger förtroendefulla kontakter, samtidigt som du underhåller och utvecklar dina professionella relationer.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Bodil Eriksson, rektor, 0174-27 00 24.
Fackliga företrädare:
Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 323 02.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tjänstgöringsgrad 75%. Tillträde: 2026-08-12. Visstidsanställning, till och med 2027-06-30. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03754". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Bodil Eriksson +46174270024 Jobbnummer
10006549