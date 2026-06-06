Frisörstol Uthyres

Studio Gustafsson AB / Hälsojobb / Kumla
2026-06-06


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Frisörstol UTHYRES på studio15 i Kumla (detta gäller alltså inte anställning med lön utan egen företagare)
Vi erbjuder uthyrning av frisörstol i en etablerad och välbesökt salong à 150 kvm i centrala Kumla.
I hyran ingår:
• Tillgång till salongens alla faciliteter
• Schampo, inpackningar och övriga salongsprodukter
• WiFi
• Bokningssystem
Obs! Egna färglager och verktyg medbringas av hyresgästen.
Vi söker dig som är utbildad frisör med F-skatt, som värdesätter ett professionellt arbetsklimat och god stämning på arbetsplatsen.
Tillträde diskuteras vid ett personligt möte.
Intresserad? Kontakta oss för mer information eller för att boka ett möte.
📍 Kumla Torg
📞 073-637 57 92
✉️ Hanna@salongstudio15.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: hanna@salongstudio15.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hyrstol".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studio Gustafsson AB (org.nr 559025-1608)
Trädgårdsgatan 15 (visa karta)
692 30  KUMLA

Arbetsplats
Gustafsson AB, Studio

Kontakt
Hanna Gustafsson
hanna@salongstudio15.se
0736375792

Jobbnummer
9951057

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