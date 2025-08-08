Frisörer sökes till väletablerad kedja
Salong Hårklippet Vasastan HB
Drömmer du om att arbeta med ett superhärligt team På Hårklippet finns den perfekta möjligheten för dig då vi nu söker flera duktiga frisörer. Vi söker nu flera passionerad och inspirerande frisörer som vill bli vår nya ledstjärna. Här får du chansen att sätta din prägel på salongen och vara en del av en resa fylld av glädje, kreativitet och framgång.
Personerna vi söker ska kunna Allt som hör frisöryrket till, så som behandlingar på kunder, med fokus på klippning, färgbehandling & styling, kundbemötande, service och vägledning, försäljning av varor, handledning av juniorer och elever, samt städning, underhåll och organisering av arbetsutrymmen.
Arbete med våra sociala medier, fotograferingar, deltagande i planering och genomförande av kul event, kampanjer och andra projekt samt att stötta vår webbshop kan förekomma regelbundet.
Om dig:
• Du vill vara en del av ett kreativt, framåtsträvande företag som ständigt söker utveckling och nästa nivå
• Du vill vara en del av ett starkt team, där vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål
• Du har ett brinnande intresse för hår och människor
• Du har mycket god känsla för service, och förstår vikten av att alltid ge en fantastisk kundupplevelse
• Du strävar alltid efter att vara den bästa frisör du kan vara, både inom yrkesteknik och service
• Du vill gärna ha egna ansvarsområden, bidra till helheten och få använda så mycket av din kompetens som möjligt
• Du trivs bra med att arbeta självständigt, inom befintliga och väl fungerande strukturer
• Du är lyhörd, tar dig an dina arbetsuppgifter med glädje, och förstår hur viktigt det är att själv göra vad du kan för att bidra till en härlig energi och atmosfär på vår arbetsplats
• Du är inte rädd för att gå utanför din egen Comfort zone, du vill utvecklas och du lär dig gärna nya saker
Vad vi erbjuder dig:
• En skön arbetsplats på bästa läge, i centrala Stockholm Odenplan
• Individuell utvecklingsplan framåt
• Ett närvarande och aktivt ledarskap
• Utbildning - Färg, klippteknik och styling
• Kul och kreativt arbete med Sociala medier, med fokus på Instagram
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
