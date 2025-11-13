Frisör till Västerås snyggaste salong
2025-11-13
Vi söker dig som är en duktig nyexad eller erfaren frisör och vill jobba på Västerås snyggaste salong, antingen som anställd hos oss eller att du hyr en stol! Våra frisörer är alltid uppdaterade med det senaste inom klippning, färgning och styling. Vi jobbar med varumärken som Redken, Shu Uemura och Hårologi. Du kommer dessutom att få ta del av utbildningar och kompetensutveckling regelbundet. Är du vår nya stjärna? Skicka in din ansökan idag!
ARBETSBESKRIVNING
Vi söker en duktig frisör till vår nyrenoverade salong som antingen är erfaren eller hungrig på att utvecklas. A och O är att du är social och har lätt för att lära dig nya saker. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med dina kollegor - ett varmt gäng med hjärtat på rätt ställe. Bli en del av en spännande resa med oss! Det är meriterande att ha gesällbrev, kunskaper inom hårförlängning (Hairtalk eller annat märke) och kunskaper inom bryn och fransfix.
Den här tjänsten är perfekt för dig som vill komma till jobbet och känna av harmonin som vår fina salong ger. Det doftar svagt av vår egenframtagna rumsdoft, både i och utanför salongen, som är inredd med moderna och stilrena möbler. Dov sammet kombineras med en industriell look av tegel och koppardetaljer - en plats där kunderna kan koppla av och unna sig en lyxig skönhetsupplevelse. Utöver frisörbehandlingar erbjuder vi ett brett utbud av skönhetsbehandlingar, från naglar och fransar till avancerad hudvård.
VI TROR ATT RÄTT PERSON HAR FÖLJANDE KOMPETENS
God erfarenhet av att arbeta som frisör eller stark vilja att utvecklas
Är social och har lätt för att prata med människor
Är kreativ och älskar att skapa
Inspirerar kunderna
Är lösningsorienterad och målinriktad
Fungerar bra i ett team
Är självgående och driven
Gillar att vara aktiv på salongens instagram
OM OSS
Du kommer ingå i ett litet men starkt behandlingssteam som har högt i tak och gillar skratt. Vi har en väl etablerad kundkrets med många stamkunder.
Självklart har vi kollektivavtal med tjänstepension och samarbetar med frisörföretagarbas fackförbund för att alltid vara uppdaterade på våra anställdas arbetsvillkor.
ANSÖKAN
ANSTÄLLNINGSFORM: Heltid 100%, tillsvidareanställning
TID: Starttid och tider för arbete kan diskuteras
LÖN: Fast lön enligt överenskommelse med möjlighet till extra tillägg och bonus utöver frisöravtalet
SÖK JOBBET SENAST: Så fort som möjligt
STAD: Västerås
SÖK SÅ HÄR: Märk Jobbansökan med "Frisör" och skicka till: info@harmoniq.se
Vi behöver tillsätta denna tjänst snarast så först till kvarn med rätta egenskaper och erfarenhet kan få jobbet, så ansök idag!
Vill du veta mer om tjänsten? Tveka inte att höra av dig på 070-3557444 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: info@harmoniq.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Harmoniq AB
Stora Gatan 2 H (visa karta
722 09 VÄSTERÅS Arbetsplats
Harmoniq AB Kontakt
Vd
Arman Emporio Persiano 0703557444 Jobbnummer
