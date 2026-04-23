Frisör till Idas Hårdesign - Väla Centrum

Denis Hårdesign AB / Hälsojobb / Landskrona
2026-04-23


Vi söker en frisör till vår salong i Väla Centrum.
Hos oss jobbar vi framför allt med färgbehandlingar och klippningar. Wella är vår huvudleverantör och vi utbildar oss löpande tillsammans med deras tekniker - så du hänger alltid med i det senaste.
Vi erbjuder heltid, deltid eller timanställning. Det finns även möjlighet att hyra stol.
Vem vi söker:
Utbildad frisör, med eller utan gesällbrev
Serviceinriktad och kreativ
Trivs med att jobba i team

Vad vi erbjuder:
Bra arbetsmiljö med fokus på teamkänsla
Lön och förmåner enligt kollektivavtal (OB, sjuklön, semesterersättning)
Löpande utbildning och personlig utveckling

Skicka in din ansökan så hör vi av oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
E-post: jobb@idash.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Väla".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Denis Hårdesign AB (org.nr 556780-4884)
Väla Centrum (visa karta)
254 69  ÖDÅKRA

Arbetsplats
Idas Hårdesign

Kontakt
Denis Kapo
jobb@idash.se
0702020920

Jobbnummer
9871789

