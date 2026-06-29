Frisör söks för praktik (ABL) i Bromma
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2026-06-29
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Frisör sökes för praktik (APL)
Vill du utvecklas inom frisöryrket i en professionell salong?
Salong Paulo Azar i Bromma söker nu en engagerad och motiverad frisörelev som vill göra sin praktik (APL) hos oss.
Hos oss får du:
Praktisk erfarenhet i en etablerad frisörsalong.
Handledning av en frisör med 26 års erfarenhet.
Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom klippning, färgning, styling och kundbemötande.
Arbeta i en trevlig och professionell arbetsmiljö.
Praktik under 3 månader
Vi söker dig som:
Studerar till frisör och ska genomföra APL/praktik.
Är engagerad, serviceinriktad och vill lära dig yrket.
Har ett stort intresse för hår, mode och kundservice.
Är du intresserad? Skicka gärna en kort presentation av dig själv eller kontakta oss för mer information.
Informarion om tjänsten:
Vi söker en praktikant i 3 månader. Det finns även möjlighet till tillsvidareanställning efter avslutad praktik, beroende på prestation och behov.
Information om praktikplatsen:
Plats: Bromma
Arbetsgivare: Salong Paulo Azar
Adress: suddagummans gata 14, 168 70 Bromma
Kontaktuppgifter:
Paulo Azar
Telefon: 0760737773
E-postadress: azarboulos@outlook.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-29
E-post: azarboulos@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Azar, Boulos
, https://salongpaulo.se/
Suddagummans Gata 14 (visa karta
)
168 72 BROMMA Arbetsplats
Paulos Hår & Hudvård Jobbnummer
9983937