Frisör sökes till vår salong i Malmö

Alwaqa, Hussen / Hälsojobb / Malmö
2025-09-05


Vi söker en engagerad och kreativ frisör som vill bli en del vårt team!
Hos oss får du möjlighet att arbeta med klippning,färgning,styling och hårvård i en modern och trivsam salong.

Publiceringsdatum
2025-09-05

Dina arbetsuppgifter
Klippning,färgning och styling av kunders hår
Ge professionell service och skapa en trevlig upplevelse för kunderna
Hålla arbetsplatsen ren och följa hygienrutiner
Bidra till en positiv och välkomnande atmosfär i salongen

Vi söker dig som
Har utbildning och erfarenhet som frisör
Är kreativ, noggrann och serviceinriktad
Tycker om att arbeta med människor
Kan arbeta självständigt och i team
Språkkunskaper i svenska eller engelska är meriterande

Vi erbjuder
En modern och trivsam arbetsmiljö i Malmö
Möjlighet att utvecklas och växa tilsammans med oss
Flexibla arbetstider
Trevliga kollegor och många återkommande kunder

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: ayse00952020@icloud.com

Arbetsgivare
Alwaqa, Hussen
Föreningsgatan 77 A (visa karta)
212 14  MALMÖ

Arbetsplats
Miimo Beauty Clinic

Jobbnummer
9493258

