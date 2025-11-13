Frisör sökes till Dax Frisör i Sundsvall

Al-Dulaimi, Omar / Hälsojobb / Sundsvall
2025-11-13


Dax Frisör är en etablerad och populär salong i Sundsvall med fokus på kvalitet, stil och personlig service.
Vi erbjuder våra kunder allt från klippning och färg till styling och hårvård - alltid med känsla och omtanke
Är du en kreativ och serviceinriktad frisör som brinner för ditt yrke?
Vill du arbeta i en trivsam salong med härlig stämning och nöjda kunder?

Då är du varmt välkommen till Dax Frisör i Sundsvall!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: omar555drrar1@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Al-Dulaimi, Omar
Betselvägen 2 (visa karta)
857 50  SUNDSVALL

Arbetsplats
Dax Frisör

Jobbnummer
9604247

