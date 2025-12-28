Frisör Sökes Specialist På Hårförlängning
Angelina Studio AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2025-12-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Angelina Studio AB i Stockholm
STUDIO IDANA | Arenavägen 57, Globen
Vi söker dig som är frisör och älskar hårförlängning - på riktigt.
Du vet känslan när ett perfekt resultat möter en nöjd kund, och du är stolt över ditt hantverk.
Hos STUDIO IDANA arbetar vi med kvalitet, utveckling och respekt för yrket. Nu vill vi utöka teamet med en frisör som vill växa långsiktigt tillsammans med oss.
VEM ÄR DU?
Är utbildad frisör
Har erfarenhet av hårförlängning (krav)
Kan arbeta med en eller flera metoder, t.ex.:
Tejphår
Weft / sew-in
Microträns
Nail hair
UV-light (meriterande men inget krav)
Har känsla för färg, form och naturliga övergångar
Är professionell, självgående och serviceinriktad
Vill bygga en stabil kundkrets och utvecklas i ditt yrke
VI ERBJUDER DIG:
En etablerad salong med starkt varumärke
Befintlig kundbas + marknadsföring
Ett tryggt, professionellt team
Möjlighet att utvecklas inom hårförlängning & färgtekniker
En arbetsplats där kvalitet går före stress
LÖN & VILLKOR:
Vi är flexibla och anpassar efter rätt person:
Fast lön, eller
Fast lön + provision
Vi tror på rätt person i rätt miljö - lönesättningen speglar din kompetens och erfarenhet.
KÄNNS DETTA SOM DU?
Skicka:
Kort presentation av dig själv
CV eller Instagram/portfolio (om du har)
Ansökan skickas via DM eller mejlangelina@studioidana.se
Arbetsplats: STUDIO IDANA - Globen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: angelina@studioidana.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Angelina Studio AB
(org.nr 559536-5239)
Arenavägen 57 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Arbetsplats
Studio idana Kontakt
Angelina Nilsson angelina@studioidana.se 0738004928 Jobbnummer
9664149