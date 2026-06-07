Frisör sökes!

Salong Gallerian AB / Hälsojobb / Jönköping
2026-06-07


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Är du utbildad frisör och är redo för nya utmaningar? Vi söker DIG som drivs att jobba i team, men kan samtidigt vara självgående.
Vi söker DIG som ser frisöryrket som sin passion.
Salongen har funnits i 35 år. Den ligger i centrala Jönköping, ett stenkast från Vättern och gågatan i en mysig 1700-tals hus med egen innergård. Genom åren har vi siktat högt och byggt en bra grund som håller både i hög- och lågkonjunktur, samt ett stabilt kundflöde.
Vi jobbar mycket löshår så gillar du det är det ett plus.
Tillsammans sätter vi personliga mål och lyssnar på dina idéer. Vi ser över utbildningsbehov och önskemål för olika kurser, så att du känner att du utvecklas och går framåt både som frisör och person.
För oss är det viktigt att du som frisör ska utvecklas och må bra i det du gör och kan alltid känna dig trygg i ditt yrke.
Om du är rätt person och vill satsa på oss, så kommer vi att satsa fullt ut på dig.

Tillträde till tjänsten - enl. överenskommelse
Lön - enligt avtal
Heltid eller deltid, enl. överenskommelse
Maila till: ju.salong.gallerian@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: ju.salong.gallerian@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Salong Gallerian AB (org.nr 556437-0921)
Östra Storgatan 72 (visa karta)
553 21  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Gallerian AB, Salong

Kontakt
Julia Karlsson
ju.salong.gallerian@gmail.com

Jobbnummer
9951167

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