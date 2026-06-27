frisör & barber frisör sökes
Zamliy AB / Hälsojobb / Uppsala Visa alla hälsojobb i Uppsala
2026-06-27
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eller i hela Sverige
Krav på sökande
Erfarenhet: Minst 1 års erfarenhet som frisör.
Specialitet: Stor erfarenhet av herrklippningar.
Språk: Bra svenska eller engelska (gärna båda).
Egenskaper: Serviceinriktad, passionerad, ödmjuk och samarbetsvillig.
Meriterande: Frisörutbildning.
Förmåner och lön
Kollektivavtal: Medlemmar i Frisörföretagarna.
Lönealternativ 1: Garantilön på 27 000 kr i månaden.
Lönealternativ 2: Provision på 15 000 kr i grundlön + 18 % provision från första kronan.
Hur du ansöker
Handlingar: Skicka med ditt CV.
Ansökningsmetod: Maila till salongens kontaktadress (kontakta Salong Bolandcity direkt via deras officiella kanaler eller köpcentrumets hemsida om du behöver deras e-postadress).
Om du vill kan jag hjälpa dig att skriva ett personligt brev eller anpassa ditt CV för just den här tjänsten. Låt mig i så fall veta:
Hur mycket erfarenhet du har av herrklippning.
Vilka språk du talar obehindrat.
Om du har en frisörutbildning eller gesällbrev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: info@salongbolandcity.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zamliy AB
(org.nr 556822-5808), http://salongbolandcity.se
stångjärnsgatan 10 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Kontakt
personal ansvarig
yilmaz a info@salongbolandcity.se Jobbnummer
9982042