Frisör heltid eller deltid på Syster & Bror Salonger i Commerce

Syster Och Bror Salonger AB / Hälsojobb / Uppsala2021-07-08Syster & Bror salonger är en etablerad frisörsalong i Commerce köpcentrum. Salongen har funnits i över 40 år under olika ägare.Vi satsar på individen och jobbar ständigt på att utveckla och skapa nya möjligheter för våra frisörer. Vi vet att en bra grupp och gemenskap skapar bra service.Syster & Bror har under åren byggt upp en stor kundkrets som är trogen salongen, just nu finns det möjlighet för en ny frisör att komma in och ta över en inarbetat kundkrets från tidigare frisörer.Vi vill att du skall vara en duktig frisör, kreativ och engagerad och att du möter både kunder och kolleger med respekt och bidrar till en god stämning. Du gillar utmaningar och är lojal, samt pliktuppfyllande.Syster & Bror söker löpande duktiga utbildade frisörer. Hos oss är kunden alltid i centrum, vi vill därför att du skall vara en duktig frisör, kreativ och engagerad och att du möter både kunder och kolleger med respekt och bidrar till en god stämning.Vardagen på Syster & Bror är full med utmaningar och våra kunder ställer höga krav på att vi ska leva upp till deras förväntningar. För att kunna leva upp till dessa förväntningar krävs det att vi kan arbeta individuellt men även att vi fungerar i salongens team och är hjälpsam och tar ansvar i salongens vardagssysslor.#jobbjustnu2021-07-08Sista dag att ansöka är 2021-07-31Syster Och Bror Salonger ABSt Persgatan 1075320 Uppsala5853308