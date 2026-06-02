Frisör barberare sökes

Betros, Bafil / Hälsojobb / Tyresö
2026-06-02


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Vi söker en barberare som kan allt genom herr klippningar,fade,skin fade,skägg vård.hel tid eller del tid.
Adress
Granängsringen 63
Tyresö
Kontaktperson
Bafil
Tel 0704254398

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: bafilbetros@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Betros, Bafil
Granängsringen 63 (visa karta)
135 44  TYRESÖ

Arbetsplats
Pieere, Salong

Jobbnummer
9943673

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