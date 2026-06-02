Frisör barberare sökes
Betros, Bafil / Hälsojobb / Tyresö Visa alla hälsojobb i Tyresö
2026-06-02
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Vi söker en barberare som kan allt genom herr klippningar,fade,skin fade,skägg vård.hel tid eller del tid.
Adress
Granängsringen 63
Tyresö
Kontaktperson
Bafil
Tel 0704254398 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: bafilbetros@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Betros, Bafil
Granängsringen 63 (visa karta
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135 44 TYRESÖ Arbetsplats
Pieere, Salong Jobbnummer
9943673