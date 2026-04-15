Friskvårdsledare till I 21, Försvarshälsan Sollefteå
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Vill du vara med och fortsätta bygga upp Västernorrlands regemente I 21?
Som friskvårdsledare blir du en del av Försvarshälsan, där du arbetar tillsammans med fysioterapeuter, psykolog, sjuksköterskor och läkare. Försvarshälsans uppdrag är att, med sin specialistkompetens, stödja utbildningen av infanterister och övrig personal inom Försvarsmakten.
I rollen arbetar du nära både värnpliktsutbildningen och anställd personal. Nu söker vi två friskvårdsledare - en till Sollefteå och en till Östersund.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som friskvårdsledare arbetar du med träning, hälsa och fysisk prestationsförmåga för både anställda och värnpliktiga vid I 21. Du har en central roll i att planera, genomföra och följa upp verksamheten, samtidigt som du stödjer förbandets enheter i deras dagliga arbete.
Du ansvarar för att utveckla och upprätthålla den fysiska prestationsförmågan inom regementet. I arbetet ingår även att planera och genomföra tävlingar samt att samordna deltagande i regionala och centrala arrangemang. Du medverkar i utbildning inom fysisk prestationsförmåga, både genom att stötta utbildare och genom egen undervisning, och bidrar till att säkerställa att Försvarsmaktens fysiska tester genomförs på ett kvalitetssäkrat sätt.
I rollen ingår bland annat att:
planera, genomföra och följa upp tränings- och tävlingsverksamhet
stödja enheter med träningsupplägg, utbildning, tester, materiel och lokalbokningar
planera och genomföra tävlingar samt samordna deltagande i olika arrangemang
medverka i utbildning och stödja genomförandet av fysiska tester
bidra till drift, utveckling och underhåll av idrottsanläggningar och materiel
Arbetet sker i nära samverkan med övriga professioner inom FörsvarshälsanKvalifikationer
Högskoleutbildning, exempelvis ämneslärare med inriktning idrott, idrottsvetenskap eller fysioterapi - alternativt annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Mycket god administrativ förmåga
B-körkort (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för idrott, hälsa och fysisk prestationsförmåga. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och trivs i en roll med stort ansvar.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad
är tydlig och trygg i din kommunikation, både muntligt och skriftligt
är analytisk, strukturerad och noggrann
har en god pedagogisk förmåga och kan anpassa ditt budskap till olika målgrupper - från värnpliktiga till regementsledning
Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på att du är kommunikativ och trivs med att skapa nya relationer. Du känner dig trygg i rollen som utbildare och specialist.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
Genomförd värnplikt eller militär grundutbildning
Officers- eller specialistofficersutbildning
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet av att driva större projekt eller arrangemang
Kunskap inom någon eller flera klassiska militära idrotter, exempelvis orientering, längdskidåkning eller skidskytteÖvrig information
Tillsvidare heltidsanställning med inledande provanställning om 6 månader
Placeringsort: Sollefteå
Resor i tjänsten förekommer, både inom och utom landet
Individuell lönesättning
Tillträde enligt överenskommelse
Arbetstid: grund 40 timmar/vecka med möjlighet till flextid
Tjänstgöring på obekväm arbetstid och oregelbundna arbetstider kan förekomma
För upplysningen om befattningen, kontakta:
Sektionschef Försvarshälsan, Camilla Holgersson
Fysioterapeuter, Zoe Lidbom & Ida Sivander
Frågor kring om rekryteringsprocessen besvaras av HR-generalist Måns Stenberg
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Fackliga företrädare:
OFR/O: 08-440 83 30
Saco: 08-613 48 00
Seko: 0770-457 900
Försvarsförbundet: 08-402 40 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-27
