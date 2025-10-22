Friskvårdsledare till Högkvarteret
Försvarsmakten / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en friskvårdsledare till Idrott och friskvårdsfunktionen vid Försvarsmaktens Högkvarter.
Har du ett stort intresse för Idrott, träning och friskvård och vill vara med och förstärka och utveckla funktionen ? Läs då vidare och se om du tror att rollen kan vara något för dig.
Om verksamheten
Idrott och friskvårdsfunktionen ingår i Högkvarterets Stab som är en funktionsutövare och ledningsresurs för personal, ekonomi, säkerhet, fastighet, logistik och IT för förbandet Högkvarteret. Funktionen Idrott och friskvård stödjer Högkvarteret i den fysiska träningen för alla anställda bl. a. med materiel, utbildning, träning, tävlingar, fystester och idrottslokaler. Arbetet utgår ifrån Försvarsmaktens målbild för fysisk prestationsförmåga som är att: Samtlig personal har den fysiska prestationsförmåga som krävs för att uthålligt kunna utföra sina uppgifter effektivt och säkert i alla säkerhetspolitiska lägen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Samordna och driva Idrott och friskvårdsverksamheten i Högkvarteret
• Genomföra Fystester kopplat till Försvarsmaktens Fysiska Standard (FM FysS)
• Planera och genomföra idrott och friskvårdsarrangemang som tex friskvårdsdagar, kampanjer, idrottstävlingar och övriga aktiviteter.
• Ta fram rutiner för idrott och friskvårdsarbetet
• Praktiskt leda olika motionspass, hålla gyminstruktioner, ge tips och råd om träning.
• Ansvara för att underhåll och service genomförs i Högkvarterets egna motionslokaler
• Inköp av idrottsmateriel och utrustning
• Fakturahantering och övrig administrationPubliceringsdatum2025-10-22Kvalifikationer
• Utbildning inom Idrott-, hälsa, friskvård på högskolenivå eller annan utbildningsform inom området som arbetsgivaren bedömer som motsvarande
• Aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta som instruktör inom gruppträning
• Relevant erfarenhet av att leda, arrangera och genomföra arrangemang/aktiviteter/tävlingar
• Aktuell och relevant erfarenhet av administrativt arbete
• God fysisk förmåga
• God datorvana i MS Officeprogram
• Körkort B manuell växellåda
Meriterande
• Erfarenhet av att stödja/coacha individer och grupper med träning, målsättning, etc
• Genom Försvarsmakten utbildad testledare för FM Fysiska Standard
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens stödsystem: Prio, Emilia, VidarDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som friskvårdsledare är du intresserad av idrott, friskvård och hälsa. Som person är du kreativ, kommunikativ, har ett gott omdöme och trivs med att skapa nya kontakter. Tjänsten kännetecknas av ett högt personligt ansvarstagande där du förväntas vara självgående, proaktiv och ta egna initiativ inom givna ramar. Du har förmåga att hantera olika arbetsuppgifter, stundtals under tidspress. Du är serviceinriktad, lyhörd och en god lyssnare med en väl utvecklad samarbetsförmåga. Vidare har du en pedagogisk förmåga och ett coachande förhållningssätt. Du behöver känna dig trygg i att tala inför både mindre och större grupper. Att vara prestigelös är en självklarhet då arbetet emellanåt även omfattar enklare praktiska göromål. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Detta är en civil befattning.
Tillsvidareanställning med start snarast möjligt. Anställningen inleds med en provanställning 6 månader.
Sysselsättningsgrad heltid
Befattningen är placerad på Högkvarteret, Lidingövägen 24 i Stockholm.Kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Camilla Rettig, Chef Idrott och Friskvårdsfunktionen, 070-6320662. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkomman att kontakta HR-specialist Agneta Lund 070-8176789.
Fackliga representanter
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-12. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9569898