Friskvårdsledare till Åkeshovs sim- och idrottshall
2025-10-29
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Genom oss på idrottsförvaltningen skapas förutsättningar för alla stockholmare att kunna vara fysiskt aktiva. Vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil. Allt arbete på idrottsförvaltningen utgår från våra tre kärnvärden: välkomnande - trovärdiga - framåtanda. Läs gärna mer om idrottsförvaltningens uppdrag och verksamhet på motionera.stockholm.
Välkommen till en aktiv och mångsidig arbetsplats!
Åkeshovs sim- och idrottshall
På Åkeshovs sim- och idrottshall är vi stolta över vår nyrenoverade anläggning som har den högsta miljöklassificeringen och är fullt ut tillgänglighetsanpassad.
Ambitionen är att vår anläggning ska vara en given mötesplats för västerorts invånare. Det bedrivs olika friskvårdsaktiviteter i gym, cykelsal och i våra gruppträningsrum. Utöver det så utövas bl.a. basket, fäktning och artistisk gymnastik i gymnastikhallen. Läs gärna mer om oss här.
Vi som tillsammans arbetar för att ge hög service och gott bemötande till våra besökare är ett gäng på 21 medarbetare. För att erbjuda våra medborgare en god tillgänglighet bemannar vi anläggningen mellan kl. 06:00 och kl. 23:00 de flesta dagar i veckan. Vi arbetar i skift, kvällar och helger.
Nu söker vi dig som gillar att vara i en miljö där det alltid är saker på gång, som inte tvekar att ge en hjälpande hand till de som du ser behöver det och som framför allt vill bidra med din kunskap om hälsa och friskvård för att få fler stockholmare att vilja röra på sig. Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Som friskvårdsledare är du delaktig i folkhälsouppdraget utifrån Stockholms stads program för idrott motion och friluftsliv. Det innebär att på olika sätt ge alla stockholmare förutsättningar att bli mer fysiskt aktiva. Du håller inspirerande gruppträningspass som t.ex. vattengympa, genomför anpassad träning till våra målgrupper och stödjer såväl enskilda individer som grupper med att etablera nya vanor. Du är delaktig i planering och genomförande av aktiviteterna och bidrar aktivt med din kunskap och entusiasm för att locka nya besökare och målgrupper till verksamheten. Du kommer även att hålla en del simskoleundervisning.
Tillsammans har vi i arbetsgruppen ett gemensamt ansvar för att servicen på vår anläggning håller en hög standard. Vi ser till att lokalerna är rena och fräscha och att alla våra besökare känner sig trygga när de vistas i anläggningen. Kvalifikationer
Du har:
gymnasieutbildning och minst en ettårig eftergymnasial friskvårdsutbildning eller motsvarande
utbildning och erfarenhet av att leda gruppträningspass och/eller gyminstruktioner
god svenska i tal och skrift och kan anpassa din kommunikation efter person och situation
grundläggande datorkunskaper
Givetvis är du en god simmare och klarar ett djupdyk på 3,5 meter.
Meriterande kunskaper:
Utbildning som FaR-ledare
Utbildad gyminstruktör
Simlärarutbildning
Tidigare arbete med barn och unga eller personer med funktionsnedsättning
Vi ser gärna att du är, eller har varit, aktiv inom en idrottsförening.
För att trivas hos oss behöver du kunna ha en helhetssyn och alltid se till verksamhetens bästa. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter, är pedagogiskt lagd och arbetar bra tillsammans med andra. Givetvis är du tillmötesgående och har ett gott bemötande mot såväl besökare som kollegor.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Idrottsförvaltningen, Åkeshovs sim- och idrottshall Kontakt
Susanne Thörn-Johansson 08-50842501 Jobbnummer
9578763