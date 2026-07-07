Friluftsvaktmästare 8/6
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle / Fastighetsskötarjobb / Gävle Visa alla fastighetsskötarjobb i Gävle
2026-07-07
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Vi söker nu en friluftsvaktmästare till enheten Friluftsliv,kom och gör Gävle ännu bättre tillsammans med oss!I den här rollen får du arbeta utomhus i vackra och natursköna miljöer, samtidigt som du är en del av ett engagerat team med ett gemensamt mål: att utveckla och ta hand om våra friluftsområden.
Arbetet är varierande och flexibelt, vilket gör att ingen dag är den andra lik perfekt för dig som trivs i en dynamisk och praktisk roll.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Underhåll och skötsel av: Motionsspår, vandringsleder, skidspår, slalombacke, Gävle Gästhamn, naturhamnar och Hemlingby friluftsområde.
• Utföra arbetsuppgifter såsom: slyröjning, snöröjning, sandning, snickeri och målning av friluftsanordningar.
• Djurskötsel: hästar, får, kaniner och höns.
• Handleda och stötta personer i arbetsmarknadsåtgärder som arbetar i friluftsområdena.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en praktisk bakgrund och erfarenhet av arbete inom drift och friluftsliv. Du är van att ta ansvar, har B-körkort och trivs i en roll där du både arbetar självständigt och stöttar andra i deras utveckling. Har du dessutom erfarenhet av underhållsarbete, djurhållning eller relevanta behörigheter ser vi det som meriterande.
För att lyckas i rollen har du::
• Gymnasieutbildning med praktisk inriktning eller motsvarande yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet av arbete som driftpersonal inom friluftsområden.
• B-körkort samt vana av att köra manuellt växlad bil.
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
• Erfarenhet av att handleda och stötta personer i arbetsmarknadsåtgärder.
• Meriterande med behörighet för terränghjuling, skoter, traktor och motor- eller röjsåg samt utbildning som fartygsbefäl klass 8.
Vi tror att du kommer trivas här om du är:
• Praktiskt lagd och trivs med att arbeta utomhus året om.
• Initiativtagande i sociala sammanhang och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
• Förmåga att leda, motivera och inspirera andra samt bidra till deras utveckling och välmående.
• Serviceinriktad och tycker om att möta, kommunicera med och hjälpa både besökare och kollegor.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-11-01 .
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330514". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Kontakt
kommunal
Riitta Juntunen riitta.juntunen@gavle.se Jobbnummer
9994698