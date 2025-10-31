Friluftslivssamordnare
Åre Kommun, Medborgarservice / Administratörsjobb / Åre Visa alla administratörsjobb i Åre
2025-10-31
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre Kommun, Medborgarservice i Åre
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Friluftslivssamordnaren har till uppgift att samordna, utveckla och främja friluftslivet inom kommunen. Rollen ska bidra till att skapa goda förutsättningar för ett tillgängligt, hållbart och inkluderande friluftsliv för alla invånare och besökare. Arbetet innebär både ett strategiskt och utvecklande arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Medverka i arbetet med kommunens styrdokument kring friluftslivsfrågor.
* Driva och utveckla projekt och samarbeten som stärker friluftslivet, ofta i samverkan med föreningar, skolor, näringsliv och andra aktörer.
* Arbete med frågor kring spår och leder, samordna och stödja föreningar, markägare, markägarföreningar och ideella krafter som verkar inom friluftslivet.
* Arbeta för att öka tillgängligheten till natur- och rekreationsområden för alla grupper i samhället samt informera om friluftslivets möjligheter, leder och aktiviteter. För att det bidrar till kommunens attraktionskraft och livskvalitet.
* Samverkan i kommunen och i länet kring ledfrågor och friluftslivsarbetet.
* Integrera friluftsliv i kommunens arbete med folkhälsa, turism, kultur och hållbar samhällsutveckling.
* Besvara motioner och medborgarförslag mm kring friluftslivsärenden.
* Fungera som kontaktperson och kunskapsresurs i friluftslivsfrågor för kommunens olika verksamheter.
* Delta i nätverk och samverka med regionala och nationella aktörer.
* Följa upp kommunens friluftslivsarbete genom statistik och rapporter.Kvalifikationer
* Högskoleutbildning eller motsvarande kompetens genom erfarenhet
* Erfarenhet och kunskap av projektledning, friluftslivsutveckling och tillgänglighetsfrågor är meriterande.
Du kan arbeta enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Som person är du prestigelös och har fokus på det gemensamma målet samt kan hitta snabbt lösningar på eventuellt uppkomna problem.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285784". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Arbetsplats
Åre Kommun, Medborgarservice Kontakt
Avdelningschef Medborgarservice
Kicki Lundström kicki.lundstrom@are.se 064716343 Jobbnummer
9582580