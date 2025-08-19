Frilansande terapeut i Kungsbacka
2025-08-19
Är du terapeut eller parterapeut och vill ha fler klienter?
Brinner du dessutom för att hjälpa andra människor, ge vägledning och verktyg när livet utsätter oss för sina tuffaste utmaningar? Då har du kommit helt rätt.
Lavendla växer - och just nu tar vi in endast 1-2 terapeuter från din ort. Med tusentals årliga besökare och stark synlighet på Google där du bor är efterfrågan stor - och möjligheten unik.
Lavendla erbjuder våra klienter tjänster inom psykisk hälsa inom ramen för Lavendla Terapi. Allt från samtalsterapi, parterapi och familjerådgivning, till mer komplex problematik som depression, ångest, trauma, OCD och liknande.
Den gemensamma nämnare är vår vision att Göra det svåra lättare.
Bli en del av Lavendla
Sedan starten av Lavendla Terapi har intresset varit väldigt stort från såväl kunder som psykologer och terapeuter.
Vi söker dig som vill arbeta som konsult och har minst ett års arbetslivserfarenhet samt dokumenterad utbildning inom ditt kompetensområde
Du måste kunna erbjuda samtal i din egen mottagning eller samtalsrum, då vi ser en stor efterfrågan på fysiska möten.
Som en del av Lavendla får du tillgång till klienter som behöver den hjälp som just du erbjuder.
Varför Lavendla?
Välj hur mycket och när du vill jobba genom att själv styra ditt schema. Lavendla fungerar bäst för dig som har en sysselsättning idag, som vill komplettera med fler uppdrag.
Välj vilka typer av uppdrag du vill ha kopplat till dina kompetensområden.
Du sätter själv priset i samråd med dina klienter.
Få stöd från centrala supportteam på Lavendla.
Inga fasta månads- eller årsavgifter. Vi tar betalt i en procenteull avgift när du tagit betalt av klienten.
Nästa steg
Vi rekryterar kontinuerligt och har en enkel och smidig rekryterings- och onboardingprocess.
Vi ser fram emot din ansökan!
Mer om oss
Lavendla är ett nytänkande företag med stark entreprenörsanda. Allt vi gör genomsyras av vår vilja att göra det svåra lättare. Vår plattform är stöd för över 250 begravningsrådgivare, jurister, psykologer och terapeuter runt om i landet. En plattform som förmedlar nya uppdrag till dig och hanterar administration och dokumentation. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lavendla AB
(org.nr 556977-7674), https://lavendla.se/ Arbetsplats
Lavendla Kontakt
Jakob Nordström jakob@lavendla.se Jobbnummer
9464976