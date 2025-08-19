Frilansande representant för Stugsommar
2025-08-19
Stugsommar är en del av den danska koncernen DanCenter A/S som ägs av OYO Vacation Homes. Dancenter är en av Skandinaviens största fritidshusförmedlingar, vi har verkat i branschen i 68 år och har runt om i Skandinavien mer än 10 000 hus till uthyrning.
Vi jobbar med att förmedla sommarhusägares hus till gäster från framför allt Europa och Sverige. Mellan januari och mars anslöt sig mer än 170 nya objekt till oss i Sverige och vi ökar stadigt.
Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team som jobbar med att rekrytera nya uthyrningsobjekt.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
• Uppsökande införsäljning - du kommer arbeta uppsökande mot husägare där potential för uthyrning finns.
• Besöka husägare för att skriva avtal, fota och berätta om alla fördelar med att hyra ut via Stugsommar
• Rådgivning till husägaren för att optimera uthyrningsmöjligheterna
• Sammanställ underlag med foton och beskrivande text för huset och dess omgivning.
Detta erbjuder vi:
• Ett fritt arbete där du själv lägger upp din arbetstid
• Du kommer kunna arbeta hemifrån
• Vi erbjuder fast ersättning per objekt du tar in
• Stöd och utbildning
För att lyckas i tjänsten ser vi att du är:
• Självgående, driven och förtroendeingivande
• Ansvarstagande
• Strävar efter kvalité och noggrannhet
• Har erfarenhet av försäljning eller liknande
• Har ett gediget kontaktnät
• Har bil och körkort
Vi tror att du har ett intresse och erfarenhet av fotografering samt att du tycker om kundbemötande och att du har ett entusiasmerande och förtroendeingivande sätt. Arbetet är på frilansbasis, vi tror därför att du har någon mer sysselsättning upptill och har F-skattesedel. Då du även kommer skriva säljande texter så är flytande svenska i tal och skrift avgörande.
Vid frågor:
Kontakta Pernilla, 0731-544 522, pernilla.nilsson@stugsommar.se
Märk din ansökan med "representant" jobb-stugsommar@dancenter.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
(org.nr 516403-1691), https://www.stugsommar.se/
