Frilansande naprapat, fysioterapeut eller kiropraktor
Lavendla AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-05-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lavendla AB i Stockholm
, Huddinge
, Södertälje
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi söker legitimerade naprapater, fysioterapeuter och kiropraktorer som vill arbeta självständigt med stöd i att nå nya patienter och hantera bokningar.
Hos Lavendla Behandling fokuserar du på dina patienter och din behandling. Vi hjälper till med att koppla ihop dig med personer som söker vård och underlättar bokning och administration.
Du arbetar som egen behandlare och bestämmer själv hur du vill lägga upp ditt arbete. Samtidigt blir du en del av en plattform som gör det enklare för människor att hitta rätt hjälp i tid.
Vi söker dig som
Är legitimerad naprapat, fysioterapeut eller kiropraktor.
Vill arbeta som konsult och har minst två års arbetslivserfarenhet samt dokumenterad utbildning.
Har tillgång till egen klinik eller plats där du kan ta emot klienter.
Arbetar självständigt och är trygg i din yrkesroll.
Har fokus på god kvalitet i patientarbetet.
Vill vara en del av ett modernt och flexibelt arbetssätt.
Detta erbjuder vi
Välj hur mycket och när du vill jobba genom att själv styra ditt schema. Lavendla fungerar bäst för dig som har en sysselsättning idag, som vill komplettera med fler uppdrag.
Välj vilka typer av uppdrag du vill ha kopplade till dina kompetensområden.
Du sätter själv priset i samråd med dina klienter.
Få stöd från centrala supportteam på Lavendla.
Inga fasta månads- eller årsavgifter. Vi tar betalt i en procentuell avgift när du har tagit betalt av klienten.
Fri tillgång till AI-assistenten Nila Health som automatiskt skriver dina journaler.
Nästa steg
Vi rekryterar kontinuerligt och har en enkel och smidig rekryterings- och onboardingprocess.
Vi ser fram emot din ansökan!
Mer om oss
Lavendla är ett nytänkande företag med stark entreprenörsanda. Allt vi gör genomsyras av vår vilja att Göra det svåra lättare. Vår plattform är stöd för över 500 rådgivare, jurister, terapeuter och behandlare runt om i Norden. En plattform som förmedlar nya uppdrag till dig och hanterar administration och dokumentation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-28
Arbetsgivare Lavendla AB
(org.nr 556977-7674), https://jobs.lavendla.com
Sveavägen 80 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM
Lavendla Jobbnummer
9887334