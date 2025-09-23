Frilansande Montör Stockholm - Clas Fixare
Clas Fixare samlar flera hantverkarkompetenser under samma tak och har idag ett härligt team medarbetare med bred erfarenhet inom snickeri, plattsättning, måleri, VVS och elinstallation. Clas Fixare förenklar vardagen för sina kunder genom att erbjuda tjänster för alla typer av hem.
Tydlig kommunikation och effektiva arbetsprocesser hjälper till att hålla våra priser nere och vi försäkrar ett gott slutresultat inom utsatt tidsplan. Vi som arbetar här har alla gemensamt att vi har kunden i fokus, vi kommer i tid och vi levererar enligt överenskommelse.
Vill du hjälpa våra kunder att få saker fixade samtidigt som du har ett flexibelt, självständigt och utvecklande jobb? Till Clas Fixare i Stockholm letar vi nu efter Frilansande Montörer!
Din arbetsdag:
Du kan komma att hjälpa våra kunder med all allmän hantverkshjälp du kan tänka dig. Sätta upp hyllor, tavlor och speglar. Montera möbler, trädgårdsmöbler, en grill, studsmatta eller väggfästen för TV. Du måste kanske också installera kundens TV samt en router.
Som Montör hos Clas Fixare får du ett varierande och självständigt jobb med mycket kundkontakt. Du har flexibla arbetstider och du väljer själv när du vill jobba och med vilka uppdrag - detta gör även att du kan påverka hur mycket du tjänar.
Vad erbjuder vi dig?
• Kul och varierande arbetsuppgifter - Möjligheten att planera och strukturera din egen arbetstid - Bra lön med löneutbetalning veckovis - Hög milersättning
Du får en härlig och inkluderande arbetsmiljö med duktiga arbetskamrater. Det kommer också finnas möjlighet att utvecklas i sin roll, genom att stötta i större monterings- eller snickeriuppdrag.
Vem är du?
Du är duktig på att hantera kontakter med kunder och du trivs utmärkt med att hjälpa kunderna med olika enklare hemfixartjänster. Du är praktiskt lagd och har vana av att jobba med händerna samt att fundera ut smarta lösningar på praktiska problem.
Du kan jobba självständigt och lägger stor vikt vid att uppträda både korrekt och samtidigt ge extra god service, exempelvis genom att städa efter dig och fråga om det är något mer kunden önskar hjälp med när du är på plats samt ger rekommendationer om andra fixartjänster. För dig är det också viktigt att komma i tid och vara effektiv.
Det är också viktigt att du känner igen dig i följande:
• Du har praktisk erfarenhet från arbete som hantverkare/fastighetsskötare - Har du erfarenhet av att jobba i servicebranschen är det ett plus - Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift - Du har B-körkort (inte ett krav)
Detta är en frilansande roll med omgående start. Du jobbar över Stockholm med omnejd.
Tycker du att detta låter intressant? Vill du bli en av våra Frilansande Montörer? Sök tjänsten enligt nedan.
För att göra det enklare för dig som kandidat att komma framåt i rekryteringsprocessen, bjuds du efter ansökan in till en chatbaserad intervju med vår rekryteringsbot Hubert. Intervjun är en del av Clas Fixare ABs rekryteringsprocess för denna tjänst och tar cirka 15-20 min att genomföra. Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Hör gärna av dig om du har frågor till pierre.dahlgren@clasfixare.se
Genom att ansöka samtycker du till att Clas Fixare AB får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbetet kopplat till denna rekryteringsprocess i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter sparas i upp till 24 månader.
