Frilansande jurist hos Lavendla - Borås
Lavendla AB / Juristjobb / Borås Visa alla juristjobb i Borås
2026-06-29
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Lavendla Juridik växer snabbt - nu behöver vi förstärkning i Borås
Brinner du lite extra för familjerätten och sätter alltid klientens intressen i första rummet? Lavendla växer snabbt och vi söker nu fler fristående jurister med egen firma som vill ansluta till vårt nätverk i Borås.
Som jurist hos Lavendla kommer du att arbeta med ett brett spektrum av frågor inom familjerätten: äktenskap och samboskap, separation och skilsmässa, vårdnad och umgänge, bodelning, bouppteckning, arv och testamente. Du arbetar flexibelt utifrån din egen verksamhet och har tillgång till våra möteslokaler runt om i landet. Genom Lavendla erbjuds du en bred kundkrets i hela Sverige, då många ärenden hanteras effektivt på distans.
VI SÖKER DIG SOM HAR:
Juristexamen från universitetet
Minst ett års praktisk arbetslivserfarenhet inom familjerätt
God kommunikationsförmåga och kan arbeta självständigt
Förmåga att anpassa dig till nya digitala verktyg
Egen firma (F-skattsedel)
Stort plus om du har eget kontor/lokal för kundmöten
VI ERBJUDER DIG:
Ett stadigt inflöde av uppdrag och en bred kundkrets i hela Sverige
Stöd från vårt centrala support- och juristteam
Kollegial gemenskap: Hos oss är du egenföretagare men aldrig ensam. Du blir en del av ett starkt nätverk av duktiga jurister över hela landet som du kan utbyta erfarenheter och bolla svåra ärenden med
Tillgång till vår skräddarsydda digitala plattform och system
Frihet att i samråd med kunden debitera med fast eller rörlig taxa
Full flexibilitet – välj själv i vilken omfattning du vill ta emot uppdrag
Vi ser fram emot din intresseanmälan och hoppas att du kommer att trivas i vår familjära och professionella arbetsmiljö.
ETT DIGITALT VERKTYG MED MÄNNISKAN I CENTRUM
Vi erbjuder våra jurister en digital plattform som gör det enkelt att ta nya uppdrag. Modellen är enkel: vi sköter marknadsföring, partnerskap, fakturering och administration så att du som jurist kan fokusera på att leverera juridisk expertis till klienten.
Lavendlas kommission motsvarar en procentuell andel av fakturerat arvode till klient. Kommissionen används för att investera i marknadsföring och utveckling av den tekniska plattformen samt organisation. Vår ambition är långsiktig. Strategin handlar om att bygga förtroende och klientvärde genom att erbjuda erfarna jurister möjlighet att fokusera på sin expertis i mötet med klienten. Vår plattform gör det möjligt.
OM LAVENDLA JURIDIK Vår viktigaste ledstjärna är att vi gör det svåra lättare. Vårt motto gäller oaktat om du är en i Lavendla-familjen eller en av våra klienter. Som jurist bör du dela vår ambition att vilja göra juridisk expertis tillgänglig och förståelig för den breda allmänheten. I utbyte lovar vi att din kunskap kommer göra skillnad hos oss.
Låter det intressant? Skicka in din intresseanmälan redan idag.
Om du har några frågor så kontakta caroline@lavendla.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7987173-2076398". Arbetsgivare Lavendla AB
(org.nr 556977-7674), https://jobs.lavendla.com
Lilla Kyrkogatan 30 (visa karta
)
503 35 BORÅS Arbetsplats
Lavendla Jobbnummer
9984149