Frilansande Digital Designer sökes för B2B byrå - Brightvision AB - Marknadsföringsjobb i Göteborg

Brightvision AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg2021-04-06Brightvisions digitala team växer och allt fler kunder efterfrågar högkvalitativt content och digitala marknadskampanjer. Därför söker vi nu en vass och kreativ frilans-designer som älskar digital marknadsföring, som vi skulle vilja knyta till oss på Brightvision och som skulle tycka det vore roligt att vara med på resan för att bygga upp Nordens bästa byrå för B2B bolag inom IT & Tech.Du har en självklar känsla för grafisk design och formspråk, och har en bredd i att kunna leverera både mindre format som banners till rapport och e-boksdesign såväl som konverterande landningssidor.Du har god förståelse för marknadsföring och vet vilka budskap som lämpar sig för olika kanaler genom hela kundresan. Vi tror att du har tidigare erfarenhet av att grafisk design/produktion för B2B tidigare. Har du dessutom ett intresse/erfarenhet från Inbound Marketing så är detta ett plus!Vi letar efter vassa frilansare som vill ta på sig både små och stora projekt. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan till oss idag!Som en del av Brightvisions content-team kommer du bland annat att:Skapa vass och konverterande design i olika format för kundprojektArbeta med internationella kampanjer åt stora kunderArbeta helt location-independent, men alltid välkommen att sitta på vårt kontorVi söker dig som uppfyller följande kriterier:Minst 3 års erfarenhet med designarbeteErfarenhet av B2B-marknadsföringTrivs i att arbeta i ett högt tempo med deadlinesSocial, positiv och utåtriktad person som vågar ta för sigOm BrightvisionBrightvision är en B2B byrå som accelererar försäljningen på B2B-företag genom innovativa marknadskampanjer. Våra kunder består av ledande teknik- och IT bolag i Norden. Vårt huvudkontor ligger i Göteborg och vi är ungefär 70 anställda. Läs mer om oss på www.brightvision.com Så nu hoppas vi att du som känner att Brightvision vore en rolig byrå att jobba med, hör av dig till oss!Varmt välkommen att skicka in din ansökan!OBS - glöm inte att du behöver skicka med eller länka till din portfolioVaraktighet, arbetstidDeltid Anställning enligt överenskommelse2021-04-06Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-25Brightvision AB5674469