Freight Operator till DP World
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Har du erfarenhet av logistikbranschen och vill ta nästa steg i en roll med stort eget ansvar? Här får du arbeta operativt, nära kund samt affär i en miljö där du är med och sätter arbetssättet framåt.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att företaget DP World har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt.Om företaget
DP World är en global logistikaktör som erbjuder end-to-end-lösningar inom supply chain, transport och freight forwarding. Bolaget har en stark internationell närvaro och bygger nu upp sin freight forwarding-verksamhet i Sverige.
Du blir en del av ett mindre team där verksamheten är under uppbyggnad. Det innebär att du arbetar nära beslutsfattare med stor möjlighet att påverka hur arbetet bedrivs. Här kombineras ett globalt nätverk med en lokal mer entreprenöriell vardag.Dina arbetsuppgifter
Som Freight Operator arbetar du operativt med flygfrakt och ansvarar för hela flödet från första bokning till leverans och uppföljning. Du har en central roll i att säkerställa att transporterna fungerar i praktiken, samtidigt som du har kontakt med både kunder och leverantörer.
Du hanterar offerter, bokningar, transportdokumentation och följer upp leveranser löpande. Rollen innebär också att du behöver vara lösningsorienterad, särskilt i situationer där processer eller system inte är fullt etablerade. Du förväntas bidra till att utveckla arbetssätt och förbättra processer i takt med att verksamheten växer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Koordinera flygfrakter (import, export och cross-trade) från bokning till leverans
Ta fram offerter och boka kapacitet hos flygbolag och agenter
Säkerställa korrekt dokumentation (AWB, tullhandlingar m.m.)
Följa upp leveranser och kommunicera status till kund
Hantera avvikelser och bidra till förbättring av processer
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Relevant eftergymnasial utbildning inom logistik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Tidigare erfarenhet inom logistikbranschen
Meriterande med erfarenhet av att arbeta i TMS eller liknande system
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
För att trivas i rollen behöver du vara självgående i ditt operativa arbete och van vid att ta ansvar för dina ärenden från start till mål. Du arbetar strukturerat men är flexibel i hur du löser problem när förutsättningarna förändras.
Du är bekväm med att fatta beslut i det dagliga arbetet och har ett tydligt fokus på att hitta lösningar som fungerar i praktiken. Som person är du även kommunikativ och har lätt att bygga relationer både internt och externt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8091437-2106838". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10006797