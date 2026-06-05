Fredriksbergsskolan söker barnskötare
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Ronneby Visa alla pedagogjobb i Ronneby
2026-06-05
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!
I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den "röda tråden", en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad skola till gymnasie- och vuxenutbildning.
Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen!
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som barnskötare på Fredriksbergsskolan arbetar du i nära samarbete med lärare och övrig personal i verksamheten. Du kommer att ingå som resurs/stöd inom förskoleklassen och/eller skolan. En del av tjänsten kommer att förläggas inom fritidshemmets verksamhet.
Du är en viktig del i att skapa en trygg, kreativ och lärorik miljö för eleverna både under skoldagen och i fritidsverksamheten.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
• Stödja elever i deras utveckling och lärande, både i grupp och individuellt
• Bidra till en trygg och inkluderande miljö där alla elever känner sig sedda
• Arbeta tillsammans med kollegor för att utveckla verksamheten
• Ha kontakt och samverkan med vårdnadshavare
Arbetet ställer krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och ett genuint intresse för barns utveckling och lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller har annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För tjänsten ser vi gärna att du:
• Har erfarenhet av arbete med barn i skola eller fritidsverksamhet
• Har god förmåga att skapa relationer och samarbeta med både barn och vuxna
• Är trygg, ansvarstagande och har ett positivt förhållningssätt
• Är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Innan tillsättning sker krävs enligt lag uppvisande av ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt engagerade team på Fredriksbergsskolan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330276-2026-9". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Arbetsplats
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
rektor
Gaca Radetinac gaca.radetinac@edu.ronneby.se 0457617223 Jobbnummer
9949936