Fredrik Söker En Business Analyst Till Afry
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-01-22Beskrivning av jobbet
Vi söker en erfaren Business Analyst för uppdrag inom ett flertal branscher och med stort fokus på offentlig sektor, bank/försäkring, energi- och försvarsindustrin. Arbetet bygger på ett stort intresse för människor, teknik och bryggan där emellan. Konsultrollen innebär i mångt och mycket att vara en rådgivande part gentemot våra kunder och bygga förtroende.
I rollen kommer du att arbeta nära kunder för att samla in och analysera affärskrav, hantera intressenter och driva processförbättringar. Du ansvarar för att identifiera risker, analysera data för bättre beslutsfattande och säkerställa smidig implementering av IT-lösningar. Dessutom stödjer du förändringshantering och ser till att nya system och processer integreras effektivt i verksamheten. Genom din förmåga att kommunicera och skapa förtroende samarbetar du med intressenter på alla nivåer, från operativ till strategisk nivå.Kvalifikationer
Examen inom IT, datavetenskap eller affärsadministration (master är meriterande).
3-5 års erfarenhet av affärsanalys och IT-projekt.
Kunskap i Agile, Scrum och analysverktyg som SQL, Excel, Power BI.
Starkt analytiskt tänkande, problemlösningsförmåga och god kommunikation.
Erfarenhet av projektledning och affärsprocesser.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av agil utveckling.
Certifieringar som CBAP/ECBA är meriterande.
Konsulterfarenhet.
Kravarbete i förstudiefas.
Kunskap om LOU. Erfarenhet inom bank/försäkring och/eller försvarsmakt
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper. Du är en relationsbyggare som säkerställer bra samarbete och har förståelse för kunds behov. Du hanterar stakeholder management väl och etablerar förtroende. Vidare är du affärsinriktad och nätverkande, ser potentiellt mervärde för kund och lyfter förslag genom tydlig kommunikation och presentation.
Ytterligare information
Som anställd hos oss kommer du att ingå i ett team med härliga kollegor där våra kärnvärden genomsyrar vårt dagliga arbete. För oss innebär det en gemenskap och ett driv att utmana oss själva och våra kunder i att utvecklas och bli starkare. Vårt team består av hjälpsamma och omtänksamma kollegor där vi värderar gemenskap och balans mellan arbete och fritid.
Gruppen består idag av 25 konsulter med erfarenhet som sträcker sig från några år till uppemot 25 år, i olika roller och inom flera sektorer. Vår gemensamma drivkraft är viljan att driva och koordinera för att stötta våra kunder utifrån olika utmaningar samt möjligheter.
Varför jobba med mig? - Fredrik, rekryterande chef: Som ledare är jag närvarande, stöttande och möjliggör framgång genom att ta bort hinder. Jag drivs av att prestera tillsammans och imponeras dagligen av vilken potential som finns hos varje medarbetare i gruppen. Mitt främsta mål är att vi som grupp ska leverera till våra kunder, samtidigt som vi har grymt kul på jobbet, vilket bygger på att alla tar ansvar för både leverans och teamwork.
Hos oss får du möjligheten att ta del av:
Möjlighet till hybridarbete om uppdrag/kund inte kräver annat
Individuell kompetensutvecklingsplan inom ditt spetsområde
En AFRY Buddy som bollplank under din första tid som anställd
Tillgång till stort utbud aktiviteter genom vår sociala klubb: Club AFRY, till exempel yoga, restaurangbesök, språkkurser med mera
Konkurrenskraftiga förmåner gällande pension, friskvård och föräldraledighet reglerade i vårt kollektivavtal
Företagsrabatter med externa partners genom vår förmånsportal Advantage You
Ett enormt nätverk av tekniska experter med + 18 000 kollegor med kontor i 50 och projekt i 100 länder
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 260119
Kontaktperson för frågor:
Fredrik Lindblad, Business Section Managerfredrik.f.lindblad@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen
