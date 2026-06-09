Fraud Analyst till storbank
Academic Work Sweden AB / Bankjobb / Sundbyberg Visa alla bankjobb i Sundbyberg
2026-06-09
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Är du i början av din karriär och söker en tjänst där du får värdefull insikt i en av bankväsendets viktigaste frågor? Är du både nyfiken och noggrann och har ett genuint intresse för banksektorn i allmänhet och bedrägeriprevention i synnerhet? Då är tjänsten som Fraud Analyst helt rätt för dig! Skicka din ansökan idag då vi tillämpar löpande urval.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
En av de stora aktörerna inom banksektorn söker via oss en Fraud Officers som tillsammans med sitt team kommer att arbeta med att systematiskt granska, utreda och hantera ärenden relaterade till misstänkt bedrägeriverksamhet. Uppdraget innebär även att man kommer stötta teamet med andra uppgifter kopplat till att motverka bedrägerier. Man arbetar på plats i Sundbyberg under kontorstid och i nära vägledning av de mer seniora medarbetarna inom bedrägerigruppen.
Detta är ett konsultuppdrag med omgående start där uppdraget initialt sträcker sig cirka sex månader. Du kommer att bli anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos banken i fråga.
För detta uppdrag kommer det att krävas en bakgrundskontroll samt en kreditupplysning av kandidaten som vi anställer. Vi kommer att informera mer om detta vid ett senare skede av rekryteringsprocessen.
Du erbjuds
En unik möjlighet att få in en fot hos en av Sveriges största banker.
Breddad kompetens inom bank och bedrägeriärenden.
En engagerad konsultchef från Academic Work.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att systematiskt granska, utreda och hantera ärenden relaterade till misstänkt bedrägeriverksamhet, samt att stödja teamet med att motverka bedrägerier. Du kommer att vara delaktig i processer som är under omvandling mot en mer digitaliserad ärendehantering.
Granska och utreda misstänkta bedrägerier.
Hantera ärenden relaterade till bedrägeriverksamhet.
Vidta riskreducerande åtgärder gentemot kunder.
Följa upp och registrera ärenden.
Stödja teamet med övriga bedrägerirelaterade uppgifter.
Vi söker dig som
Har en avslutad kandidatexamen inom relevant område
Har kunskap om bankverksamhet, AML eller bedrägerihantering
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet inom bank (gärna inom AML eller Fraud)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Hjälpsam
Stresstolerant
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Y9JHCM". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9955637