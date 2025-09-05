Fransstylist sökes till vår salong i Malmö

Alwaqa, Hussen / Hälsojobb / Malmö
2025-09-05


Vi söker dig som brinner för skönhet och service!
som fransstylist hos oss får du möjlighet att arbeta med fransförlängning,lashlift och browlift i en modern och trivsam salong.

Publiceringsdatum
2025-09-05

Dina arbetsuppgifter
Utföra behandlingar inom fransförlängning,lashlift och browlift.
Ge professionell service och skapa en trygg och trevlig upplevelse för kunderna
Bidra till en välkomnande atmosfär i salongen.
Följa hygienrutiner och hålla arbetsplatsen ren och snygg

Vi söker dig som
Har utbildning och erfarenhet som fransstylist
Är noggrann,kreativ och har känsla för detaljer
Tycker om att arbeta med människor och ge god service
Språkkunskaper i svenska eller engelska är meriterande

Vi erbjuder
En modern och trivsam arbetsmiljö i Malmö
Möjlighet att utvecklas och växa tilsammans med oss
Flexibla arbetstider
Trevlige kollegor och många återkommande kunder

Låter det intressant?
Skicka din ansöka till ayse00952020@icloud.com
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: ayse00952020@icloud.com

Arbetsgivare
Alwaqa, Hussen
Föreningsgatan 77 A (visa karta)
212 14  MALMÖ

Arbetsplats
Miimo Beauty Clinic

Jobbnummer
9493257

