Fransstylist sökes fransförlängning & lash/brow lift

LQ Beauty & Trading AB / Hälsojobb / Stockholm
2026-02-01


Fransstylist sökes - fransförlängning & lash/brow lift
Vi söker en fransstylist till vår salong i Stockholm med erfarenhet av fransförlängning samt lash lift och brow lift.
Arbetet utförs självständigt med egna kunder.
Erfarenhet av andra behandlingar såsom ansiktsbehandlingar, head spa, trådning eller vaxning är meriterande.
Ansökan skickas med kort beskrivning av erfarenhet, gärna med bilder eller länk till tidigare arbeten.
Ansökan skickas till: linndq.bt@gmail.com

Lash Technician Wanted - Lash Extensions & Lash/Brow Lift
We are looking for a lash technician for our salon in Stockholm with experience in eyelash extensions as well as lash lift and brow lift.
The work is performed independently with your own clients.
Experience in additional treatments such as facials, head spa, threading, or waxing is considered an advantage.
Please send a short description of your experience, preferably with photos or a link to previous work.
Apply via email: linndq.bt@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: linndq.bt@gmail.com

Arbetsgivare
LQ Beauty & Trading AB (org.nr 559275-4625)
Hälsingegatan 12 (visa karta)
113 23  STOCKHOLM

Arbetsplats
4ever Young Beauty

Jobbnummer
9716023

