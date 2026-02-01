Fransstylist sökes fransförlängning & lash/brow lift
LQ Beauty & Trading AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-02-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LQ Beauty & Trading AB i Stockholm
Fransstylist sökes - fransförlängning & lash/brow lift
Vi söker en fransstylist till vår salong i Stockholm med erfarenhet av fransförlängning samt lash lift och brow lift.
Arbetet utförs självständigt med egna kunder.
Erfarenhet av andra behandlingar såsom ansiktsbehandlingar, head spa, trådning eller vaxning är meriterande.
Ansökan skickas med kort beskrivning av erfarenhet, gärna med bilder eller länk till tidigare arbeten.
Ansökan skickas till: linndq.bt@gmail.com
Lash Technician Wanted - Lash Extensions & Lash/Brow Lift
We are looking for a lash technician for our salon in Stockholm with experience in eyelash extensions as well as lash lift and brow lift.
The work is performed independently with your own clients.
Experience in additional treatments such as facials, head spa, threading, or waxing is considered an advantage.
Please send a short description of your experience, preferably with photos or a link to previous work.
Apply via email: linndq.bt@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: linndq.bt@gmail.com Arbetsgivare LQ Beauty & Trading AB
(org.nr 559275-4625)
Hälsingegatan 12 (visa karta
)
113 23 STOCKHOLM Arbetsplats
4ever Young Beauty Jobbnummer
9716023