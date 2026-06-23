Fransstylist sökes

Veline AB / Hälsojobb / Huddinge
2026-06-23


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Vi söker en fransstylist till vår skönhetssalong.

Publiceringsdatum
2026-06-23

Dina arbetsuppgifter
Fransförlängning (klassiska, hybrid och volymfransar)
Lash lift
Färgning av fransar
Kundservice och rådgivning
Bokningshantering

Kvalifikationer
Erfarenhet som fransstylist är meriterande
Kunskap inom fransförlängning och lash lift
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad

Anställningsform:
Heltid, tillsvidareanställning.

Ersättning
35 000–38 000 kronor per månad.

Tillträde
Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: shineyournailsbeauty@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Veline AB (org.nr 559568-7426)
Röntgenvägen 9 (visa karta)
141 52  HUDDINGE

Jobbnummer
9975974

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