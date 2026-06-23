Fransstylist sökes
Veline AB / Hälsojobb / Huddinge Visa alla hälsojobb i Huddinge
2026-06-23
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Vi söker en fransstylist till vår skönhetssalong.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Fransförlängning (klassiska, hybrid och volymfransar)
Lash lift
Färgning av fransar
Kundservice och rådgivning
BokningshanteringKvalifikationer
Erfarenhet som fransstylist är meriterande
Kunskap inom fransförlängning och lash lift
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Anställningsform:
Heltid, tillsvidareanställning.Ersättning
35 000–38 000 kronor per månad.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: shineyournailsbeauty@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veline AB
(org.nr 559568-7426)
Röntgenvägen 9 (visa karta
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141 52 HUDDINGE Jobbnummer
9975974