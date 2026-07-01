Franchisetagare till Kvik
Retail Recruitment Sverige AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-07-01
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Starta och driv din egen Kvik-butik – med ett etablerat koncept i ryggen
Är du redo att ta steget till entreprenörskap och driva din egen verksamhet? Som franchisetagare hos Kvik får du möjligheten att bygga ett framgångsrikt företag med stöd av ett starkt nordiskt varumärke och ett beprövat affärskoncept.
Hos Kvik erbjuder vi kök, badrum och garderober i dansk design – med fokus på funktion, kvalitet och prisvärdhet. Som franchisetagare hjälper du människor att skapa hem de trivs i, samtidigt som du bygger din egen verksamhet.
Varför bli franchisetagare hos Kvik?
När du blir en del av Kvik ansluter du dig till ett etablerat koncept med mer än 40 års erfarenhet och ett internationellt nätverk av butiker. Du driver din verksamhet själv, men får stöd hela vägen genom utbildning, försäljning, marknadsföring, drift och affärsutveckling.
Vi ger dig förutsättningarna att fokusera på det viktigaste – att utveckla din butik, skapa nöjda kunder och bygga ett lönsamt företag.
För att bli franchisetagare behöver du eget startkapital och ett registrerat aktiebolag.
Vi söker franchisetagare till flera orter
Just nu söker vi främst franchisetagare till:
Jönköping
Uppsala
Stockholm
Umeå
Örebro
Har du en annan etableringsort i åtanke är du också varmt välkommen att höra av dig.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill driva eget och har ett starkt affärsmannaskap. Du är en målinriktad entreprenör som motiveras av försäljning, ledarskap och att skapa goda kundupplevelser.
Erfarenhet från detaljhandel, försäljning eller ledarskap är meriterande, men det viktigaste är din entreprenörsanda, ditt engagemang och din vilja att utveckla en framgångsrik verksamhet.
Varför Kvik?
Kvik är ett internationellt varumärke med rötter i Danmark och över 40 års erfarenhet av kök, badrum och garderober i dansk design. Vi fortsätter att utvecklas och söker nu fler engagerade entreprenörer som vill växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Ansök genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev via länken nedan.
Bakgrundskontroll ingår som en del av rekryteringsprocessen. Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Kvik A/S
Vi är en dansk tillverkare av kök, garderober och badrumsmöbler, och vårt huvudkontor ligger i Vildbjerg, Danmark. Vår mission att sälja kök, badrum och garderober i dansk design till överraskande låga priser.
I mer än 40 år har vi tillverkat och levererat danska designkök i enlighet med vår mission. Vår filosofi är att ge kunderna mer än de förväntar sig och vi har revolutionerat köksbranschen med innovativ design, snabba leveranser och överraskande låga priser. Vi fortsätter att utmana normerna så att vi även i fortsättningen ska kunna erbjuda fantastiska designlösningar som alla har råd med.
Utöver att sätta vår prägel på den danska marknaden har vi genom vår franchisemodell även utvecklats till en betydande aktör på den internationella marknaden. I dag har vi över 180 butiker på 13 olika marknader.
Vår globala försäljning uppgår till närmare 1,8 miljarder DKK via våra franchisebutiker. I dag är vi mer än 1 500 medarbetare varav ca 300 personer jobbar på huvudkontoret i Danmark. Vi ägs av koncernen Ballingslöv International, en av marknadsledarna inom kök, garderober och badrum i Skandinavien och England. Ballingslöv International ägs i sin tur av svenska Stena.
Läs mer om oss på: www.kvik.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
Drottninggatan 31 (visa karta
)
411 14 GÖTEBORG Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
Retail Recruiter
Julia Stranne julia.stranne@retailrecruitment.se 0706-067646 Jobbnummer
9986781