Om Bravura:Bravura är experter på rekrytering inom tjänstemannaområdet och hjälper företag i hela Sverige att tillsätta allt från nyckelpositioner och andra permanenta tjänster till kortare deltidsuppdrag. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter och vi förmedlar jobb både till dig med erfarenhet och till dig i början av karriären. På Bravura brukar vi säga att vi stärker företag genom människor och människor genom jobb. Vår roll är att erbjuda dig jobbmöjligheter och att förenkla för dig som söker jobb via oss. Vi drivs av ett personligt engagemang i varje rekrytering, där dialog, snabbhet och återkoppling är nyckeln till ett lyckat resultat.2021-04-15Elitfönster är Sveriges ledande fönstervarumärke med konceptet "mätt, monterat och garanterat". Företaget grundades 1990 och är en del av börsnoterade Inwido som är Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet.Elitfönster På Plats erbjuder smidiga lösningar med fönster, altandörrar och ytterdörrar som monteras av sina egna certifierade montörer. I dagsläget arbetar 20 personer på företaget där du ges fördelen att representera ett av branschens starkaste fönstervarumärken: Elitfönster.I rollen som franchisetagare arbetar du med att bygga ditt distrikt och hjälpa villaägare till nya fönster och dörrar genom en helhetslösning. Med det sagt ansvarar du för din lokala marknad samtidigt som du har tillgång till löpande rådgivning och support ifrån huvudkontoret. Ditt dagliga arbete innefattar marknadsföring, kundbesök, offerering, orderläggning och slutbesiktning. Du arbetar även aktivt med kunduppföljning och identifierar nya affärsmöjligheter. På sikt finns blir ett naturligt nästa steg för dig i din roll att expandera och bygga upp ett team lokalt.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Du innehar en entreprenörsandaGoda finansieringsmöjligheterB-körkortDu talar och skriver obehindrat på svenskaMeriterande: Erfarenhet inom försäljning och byggbranschenVi söker dig med entreprenörsanda som vill växa tillsammans med Elitfönster På Plats. Du har förmåga att strukturera ditt arbetssätt och att driva dina processer vidare för att komma framåt i arbetet. Du förstår vikten av att arbeta proaktivt och med det har du förmågan att ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Vidare har du ett starkt kundfokus med ett intresse att hjälpa andra och leverera lösningar.Övrig information:Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura, men du kommer anställas direkt hos Elitfönster På Plats.Start: Enligt överenskommelsePlats: KalmarLön: ProvisionsbaseratFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du problem med att skicka in din ansökan eller frågor kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller ringa vår växel 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval, och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan!Sökord: franchisetagare, företag, företagare, affär, fönster, dörrar, bygg, byggbranschen, sälj, försäljning, kund, kundkontakt, projekt, projektledare, Elitfönster, Elitfönster På Plats, Inwido, rekryteringVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-05-07