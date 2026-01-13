Franchisetagare inom golvbranchen
Starta eget som franchisetagare - Dalarna
Vill du driva ett eget företag med starkt stöd och ett framgångsrikt koncept i bagaget? Nu söker vi en engagerad franchisetagare för distriktet Dalarna!
Om konceptet
Du blir franchisetagare i ett etablerat, rikstäckande servicekoncept inom professionell golvvård och mattvätt, med en beprövad affärsmodell och marknadsposition i Sverige. Konceptet bygger på:
• Ett färdigutvecklat, testat och prisbelönt affärssystem.
• Etablerad kundbas inom flera branscher som är noga med renlighet och intryck.
• Miljö- och kvalitetsmedvetna metoder för golvvård och renovering.
Som franchisetagare får du tillgång till utbildning, försäljningsstöd, marknadsföringsmaterial och ett fungerande säljsystem - så att du kan fokusera på att driva och utveckla din verksamhet.
Vi söker dig som:
• Är ansvarstagande, driftig och har vilja att bygga ditt egna företag.
• Trivs med att träffa nya kunder och skapa långsiktiga relationer.
• Har god kommunikationsförmåga och sätter stolthet i ett väl utfört arbete.
Ditt uppdrag som franchisetagare
• Ansvara för försäljning och kundkontakt i Dalarna.
• Leverera professionella golvvårdstjänster till företag och offentliga kunder.
• Driva verksamheten med stöd från ett etablerat system och nätverk.
Varför detta är en bra möjlighet
• Du får en nyckelfärdig affärsidé att arbeta med.
• Dalarna är ett aktivt distrikt med stor efterfrågan på service inom golvrenoveringar och underhåll.
• Stöd och utbildning ingår - du behöver inte börja helt från noll.
Intresserad?
Skicka din intresseanmälan via Platsbanken eller kontakta oss för mer information om hur du tar steget till egenföretagande som franchisetagare i Dalarna!
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
