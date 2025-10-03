Framtidens projektledare till järnvägsbolag!
Projektledare för Tågprojekt
Vi letar just nu efter en engagerad och kommunikativ projektledare för att ansluta till vårt stora och spännande tågprojekt i uppstartsfasen. I denna roll kommer du att samarbeta nära med interna referensgrupper, projektledare och externa partners med fokus på designfasen för nya tåg som snart kommer att rulla ut i Sverige. Denna position innebär en bred kontaktyta inom organisationen och kräver att du trivs med att vara koordinerande och lyhörd med både praktiska och strategiska uppgifter.
Som en viktig del av företagets ambitiösa initiativ kommer du att vara en nyckelperson i ett projekt där teknik och kreativitet möts för att skapa en fantastisk användarupplevelse.
Dina framtida arbetsuppgifter:
* Deltagande i designfeedback genom VR-verktyg
* Strukturera projektets arbetssätt tillsammans med olika projektledare
* Koordinera insamlat material och driva beslutsprocessen framåt
* Driva projektet framåt tillsammans med projektledaren
* Bygga upp och övervaka tidsplaner
* Följa upp projektplaner och protokoll, samt boka möten och hantera deadlines
* Fungera som kontaktpunkt för interna och externa intressenter
* Delta i utvecklingen av strukturer för projektstyrning och dokumentation
* Ansvara för all administration relaterad till projektet
Vi söker dig som:
* Har relevant utbildning, gärna inom teknik eller projektledning
* Besitter förmågan att hålla struktur, kommunicera tydligt och samordna flera intressenter samtidigt
* Har tidigare erfarenhet av att arbeta i projekt och kan ta ansvar för både det operativa och det relationella
* Är mycket duktig på att använda datorer
* Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* Har initiativförmåga och kan driva processer framåt både praktiskt och strategiskt
* Har ett genuint intresse för teknik och användarupplevelse
* Erfarenhet från järnvägssektorn är meriterande
Som person är du strukturerad, lyhörd och trygg i att navigera i projekt med många olika intressenter. Om du känner att detta beskriver dig och att du har vad som krävs för att bli en framgångsrik biträdande projektledare i vårt tågprojekt, ser vi fram emot att få din ansökan!
Plats: Stockholm, med möjlighet att arbeta hemifrån ca 2 dagar i veckan
Omfattning: Heltid
Anställningsform: kontrakterad Konsultuppdrag Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Hyrpersonal Sverige är en snabbväxande aktör inom bemannings- och rekryteringsbranschen, inom ledande chefsämnen som erbjuder spännande möjligheter inom både privat och offentlig sektor.
Som konsult hos oss får du möjligheten att bredda din erfarenhet, utveckla dina ledarskapsfärdigheter och bygga på din professionella kompetens. Det är en utmärkt möjlighet att skapa en meningsfull karriär samt lägga värdefulla erfarenheter till ditt CV.
Våra interimschefer - Executive
Fördelarna med våra interimschefer är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start.
Vi på Hyrpersonal Sverige har över 20 års erfarenhet av att hitta rätt match av interimskonsult utifrån kundens specifika behov.
Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv rekryteringsprocess och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person.
Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.
Samtliga konsultuppdrag är i detta stadie strikt konfidentiellt.
Vill du inte skicka in ditt CV genom vårt system går det bra att skicka mail till konsult@hyrpersonal.net
