Framtidens pansarvärnssystem - Systemingenjör

Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Är du en driven Systemingenjör med passion för avancerad teknologi och en vilja att forma framtidens stridsfält? Saab Dynamics söker nyckelpersoner till våra team som ska utveckla nästa generations Ground Combat-system.
Din roll
I rollen som systemingenjör på Saab Dynamics Ground Combat kommer du att jobba med utveckling av avancerade pansarvärnssystem samt system för bekämpning av andra markbundna hot.
En stor del av arbetet ligger i att förstå vilken förmåga kunden efterfrågar samt övriga intressenters önskemål på systemet. Behoven omvandlas till en teknisk vy som visar hur den efterfrågade förmågan kan mötas. I arbetet ingår att ta fram systemarkitektur, mätbara krav, integrationsplaner, verifiering och validering. Vi följer och anpassar vårt tekniska arbete utifrån vårt verksamhetssystem, planerar och genomför tekniska granskningar. Vi jobbar med systemfrågor på lite högre nivå vilket kan innebära resor och samarbete med FM och FMV, utländska kunder och samarbetspartners. Publiceringsdatum2025-09-02Profil
Vi söker en driven systemingenjör som trivs i en dynamisk miljö där vi ständigt strävar efter att förbättra våra arbetssätt och leverera innovativa lösningar i snabb takt. Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom teknisk utveckling av komplexa system med brett intresse och förståelse för hur mekanik, elektronik och mjukvara integreras och samverkar.
Vi tror att du har en Masterexamen eller motsvarande. Du har en fallenhet för att jobba strukturerat och ta egna initiativ, ett gott självledarskap och informationssökande. Det är viktigt att du har sinne för helhetsperspektiv och du har varit med tillräckligt länge för att ha en god känsla för när det är dags att ta nästa steg i utvecklingen.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan. Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
