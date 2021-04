Framtiden AB | Heltid Kundrådgivare till SRV sökes! - Framtiden i Sverige AB - Butikssäljarjobb i Huddinge

Framtiden i Sverige AB / Butikssäljarjobb / Huddinge2021-04-02Kundrådgivare till SRV sökes!Har du tidigare erfarenhet av kundrådgivning och vill jobba inom miljö och hållbarhet på ett av dom största återvinningsföretagen? SRV letar nu efter sin nästa kundrådgivare!Sök tjänsten idag-urval sker löpande!2021-04-02I den här tjänsten kommer du att ingå i kund och marknadsavdelningen där man arbetar som ett team med kundrådgivare som både ger service och konsulterar till både företagskunder och privata hushåll både via telefon och mejl.Som kundrådgivare kommer du att arbeta med attge service och konsultera råd till både privatpersoner och företaghantera avtalsfrågor och reklamationerI arbetet som kundrådgivare får du en möjlighet att medverka i företaget förflyttning från ett traditionellt återvinningsföretag till ett modernt service företag.SRV arbetar med återvinning och verksamheten omfattas av insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle, avfall och deponering. Dom är drygt 260 anställda och hämtar avfall hos allt från små företag till stora företag, bostadsrättsföreningar, förskolor och organisationer.Brinner ditt hjärta för miljö? Då kan detta vara arbetsplatsen för dig!Vi söker dig som harminst fem års erfarenhet av kundrådgivningdu har en examen från högskola/universitet gärna inom ekonomi, service, beteendevetenskap eller liknandetalar och skriver flytande svenska och engelskahar körkort BSom person ser vi att du är serviceminded, tydlig i din kommunikation och bra på att samarbeta.Det är ett plus i kanten om du har ett miljöintresse!Framtiden AB finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera Talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter - hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.Start: omgående eller enligt ök.Omfattning: heltidUrval och intervjuer sker löpande-skicka in din ansökan idag!Kontaktperson(er)Sandra CarlssonSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671124