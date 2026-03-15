Främjas/Unikas LSS-boende Kungsgatan söker stödassistenter
2026-03-15
Om Främja/Unika Kungsgatan
Kungsgatan är ett LSS-boende för vuxna som ligger i centrala Uppsala. Här bor 12 personer i egna lägenheter med tillgång till gemensamma utrymmen för de som önskar. Inriktning är personer med olika funktionsvariationer som behöver stöd i sin vardag. Vi söker dig som är lyhörd, stabil och har ett genuint engagemang och nyfikenhet för andra människor. Hos oss får du möjlighet att bidra till en trygg och meningsfull vardag - och samtidigt växa i din roll.
Om rollen som Stödassistent
Vi söker nu timvikarier för arbete året runt vid behov samt vikariat över sommaren. Som stödassistent hos oss kommer du att arbeta med att erbjuda en meningsfull och förutsägbar vardag med mycket struktur för de som bor hos oss. Vi arbetar målinriktat utifrån uppdragsplanen, har ett professionellt och salutogent förhållnings- och arbetssätt samtidigt som vi arbetar utifrån verksamhetens resurser och budget.
Vårt arbete anpassar vi utifrån varje individs förutsättningar och behov och utgångspunkten är individens personliga genomförandeplan. Vår målsättning är att de som bor hos oss ska bli så självständiga som möjligt och vi stöttar dem i att använda sina egna resurser för att de ska utvecklas och få en god livskvalitet. Vårt arbetssätt innebär att ha ett lågaffektivt bemötande samt tydliggörande pedagogik.Publiceringsdatum2026-03-15Kvalifikationer
Du är relationsskapande, lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Du har mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift. Du har god datorvana, erfarenhet av dokumentation och att ge medicin. Du har erfarenhet samt kunskap om målgruppen inom LSS. Du har erfarenhet av samt kunskap om hur man förebygger utmanande beteende samt hot och våld.
Du har gymnasial utbildning som till exempel barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning till exempel stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
Meriterande om du därtill har:
Erfarenhet av psykiatri, AKK och lågaffektivt bemötande.
Körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Timvikariat året runt samt sommarjobb, visstidsanställning. Tjänstgöringsgrad: Varierar efter behov, allt ifrån 30-100%. Arbetstid: Rullande schema, dag, kväll, helg och sovande jour förekommer. Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Främja/Unika är en del av Attendo och är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp (nationellt ID eller pass). Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Förbered också ditt löneanspråk om du blir kallad till intervju. Sista ansökningsdag är 2026-04-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/Unika
Främja/Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Magdalen Jolstermo, Verksamhetschef Kungsgatan: magdalen.jolstermo@unika.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
Kungsgatan 16
753 32 UPPSALA Arbetsplats
