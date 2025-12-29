FRA söker Azure tekniker
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en Windowsspecialist med fokus på utveckling, drift och förvaltning av FRA:s molnlösningar. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som systemintegratör med fokus på infrastruktur av FRA:s moln hör du till en enhet inom avdelningen för Teknik. Avdelningen utvecklar, förvaltar och driftsätter nya tekniska system samt sköter drift och underhåll av befintliga system.
I rollen som systemintegratör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att tillsammans med dina kollegor ansvara för utveckling, underhåll och drift av produktionssystem och IT-infrastruktur inom gruppens arbetsområden. Uppdraget är självständigt, men alltid i nära samarbete och med stöd från kollegor i gruppen. Dina arbetsuppgifter omfattar exempelvis:
Ansvar att utveckla nya tekniska tjänster, förvaltningsaktiviteter, planera, samverka och genomföra dessa på utsatt tid
Att säkerställa en effektiv och säker driftsmiljö
Övervakning, felsökning, underhåll och administration av primärt molnplattformar
Samarbete sker med närliggande enheter och andra avdelningar samt till viss del med externa kontakter som leverantörer. Då merparten av systemen har höga säkerhetskrav kommer arbete med IT-säkerhet vara en naturlig del av din vardag. Resor kan förekomma i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Godkänd gymnasieexamen
Aktuell erfarenhet av arbete med utveckling och förvaltning av Microsoft 365/Azure och/eller andra molnplattformar
Erfarenhet av majoriteten av de generella Microsoft 365 tjänsterna så som SharePoint, Exchange & Teams.
Erfarenhet av agila arbetssätt så som SAFE
Kunskap och vana att administrera Entra, Intune, Defender och andra gemensamma moln tekniker
Utveckling och förvaltning av Microsoft 365/Azure och dess tjänster
Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, samt obehindrat kunna läsa och förstå teknisk dokumentation på engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
Högskoleutbildning med IT inriktning
Erfarenhet av arbete med utveckling, drift och förvaltning av Windows server och Active Directory
Erfarenhet av att arbeta med drift av: e-postsystem, virtualisering och automatisering
Grundläggande förståelse för nätverkstekniker i molnet
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Självgående - Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Flexibel - Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Serviceinriktad - Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-01-25
Referensnummer 2025FRA2151-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Azure, Office, Office 365, Entra, Azure AD, AD, Intune, PowerShell, Power Automate, Logic Apps, Windows, moln, cloud, Cloud Engineer, Cloud Architect, Molntekniker, Molnspecialist Ersättning
