FRA söker analytiker till Ystad
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu analytiker till Skåne. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag Som analytiker hör du till avdelningen för signalunderrättelser som bedriver signalspaning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. FRA:s signalspaning syftar till att ge information och förvarning om förhållanden i omvärlden. Det kan röra sig om eventuella hot mot Sverige, men även om att ge stöd till regeringens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Rollen handlar om att inhämta signaler och data, som sedan bearbetas och analyseras för att slutligen resultera i underrättelser som rapporteras till uppdragsgivarna.
I rollen som analytiker är du länken i en spännande produktionskedja. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer, efter utbildning och praktik, att vara inhämtning och analys av tekniska signaler, främst radarsignaler, med tyngdpunkt på analysarbetet. Du kommer även att producera utgående rapporter. Arbetet bedrivs både självständigt och tillsammans med dina kollegor samt i samverkan med våra uppdragsgivare.
Normala arbetstider är dagtid men skiftarbete kan inträffa periodvis.
Tjänsteresor till andra orter förekommer.
Du kan Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning alternativt motsvarande kunskaper erhållna på annat sätt
Arbetslivserfarenhet och/eller praktik från högskola/ yrkeshögskola/ universitet
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska med förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning inom teknik eller naturvetenskap
Kunskap inom radar och digital signalbehandling
Erfarenhet av annat tekniskt arbete
Tidigare arbetat med tekniska analysverktyg, programmeringskunskaper, databaser och/eller statistik
Du är Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som är bra på att samarbeta och värdesätter kunskapsutbyte för att skapa resultat tillsammans med andra. Med din uthållighet, flexibilitet och förmåga att behålla ett realistiskt perspektiv i olika situationer ser du till att uppfylla dina mål med resultat som håller hög kvalitet. Du förstår tekniska underlag och kan med din sakkunnighet självständigt hantera en komplex signalmiljö. Du är öppen för att ta till dig nya områden med ett positivt och förtroendeskapande förhållningssätt. Som person är du medveten om dina styrkor/svagheter samt när hjälp från andra behövs för att få jobbet gjort på ett effektivt sätt och med nyfikenhet och engagemang drar du lärdom av erfarenheter och feedback.
Om FRA FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information Arbetsplatsen är belägen på Österlen i sydöstra Skåne. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-03-29.
Referensnummer 2026FRA309-2
