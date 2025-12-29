FRA söker AI/ML-engineer till den tekniska avdelningen
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en erfaren AI/ML-engineer med passion för AI-tekniker. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda en miljö med unik kompetensbredd, glad gemenskap och ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag Som erfaren AI/ML-engineer hör du till en enhet inom avdelningen för teknik. Avdelningen verkar för att förse hela myndigheten med den teknik och de system som verksamheten behöver inom signalspaning, cyberförsvar och stödfunktioner.
I rollen är du tillsammans med ditt team och bidrar till att FRA accelererar och utvecklar sin förmåga inom AI/ML, framförallt i form av:
Utveckling, optimering och förvaltning av myndighetens AI-baserade lösningar.
Effektivisering av FRA:s modeller och AI-lösningar. Det förutsätter att du uppskattar att arbeta hands-on och få saker gjorda.
I rollen har du många kontaktytor, såväl inom myndigheten som mot externa parter.
Du kan Vi söker dig som har:
Avlagd civilingenjörs/magisterexamen med inriktning mot datateknik, eller motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Flerårig erfarenhet av programmering i Python, C/C++ eller liknande
Praktisk erfarenhet av containerbaserade virtualiseringsramverk
Erfarenhet och kunskap inom orkestreringslösningar så som Kubernetes
Ingående kunskap och erfarenhet av Linux
Vana och erfarenhet av att bygga DevOps- och/eller MLOps-pipelines
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
GPU-accelerering i containermiljöer
Erfarenhet inom ramverk för djupinlärning, exempelvis TensorFlow eller PyTorch
Ramverk för containers så som OpenShift eller liknande
Arbete med programmering i superdatormiljöer
Hantering inkl. versionshantering av AI/ML-modeller
Implementering och utveckling av CI/CD-pipelines för AI-modeller
Konfigurering och optimering av maskininlärningssystem i produktion
Användning av språkmodeller och språkteknologi i produkter, exempelvis genom integration mot ett API
Du är Vi söker dig med följande egenskaper:
Personlig mognad - Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer det personliga från det professionella och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor genom att relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceförmåga - Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har ett intresse, en vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Problemlösande analysförmåga - Du arbetar bra med komplexa frågor. Genom att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar löser du komplicerade problem.
Om FRA FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning . I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att maila rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-02-08
Referensnummer 2025FRA2319-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
