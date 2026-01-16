Fpga-Utvecklare Till Unibap I Uppsala
Winrow rekrytering AB / Datajobb / Uppsala Visa alla datajobb i Uppsala
2026-01-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Winrow rekrytering AB i Uppsala
, Östhammar
, Håbo
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Om Unibap Space Solutions
På Unibap Space Solutions utvecklar och tillverkar vi hårdvara, mjukvara och tjänster för pålitlig och intelligent Edge Computing i rymden. Våra lösningar förbättrar realtidsövervakning och högkapacitetskommunikation och gör varje uppdrag mer agilt och kostnadseffektivt.
Om jobbet
Är du intresserad av en flexibel in-house-utvecklingsroll som låter dig utmana dig själv professionellt?
Vill du arbeta i ett skickligt team inom rymdindustrin?
Bli en del av vårt team som FPGA-utvecklare och hjälp till att forma banbrytande lösningar för våra kunder.
Ditt fokus kommer att ligga på att delta i design, utveckling och underhåll av Unibaps olika lösningar. Rollen innebär arbete med både datorhårdvara och mjukvarudesign för Unibaps produkter för rymden.
Huvudsakliga ansvarsområden
Utveckla nya generationer av satellitdatorer - från krav och design till test, underhåll och support
Designa och implementera FPGA-baserade system
Kommunicera och samarbeta med kunder och underleverantörer samt ge teknisk support
Stödja olika delar av utvecklingsarbetet, från hårdvarudesign till mjukvaruanpassning, i både kund- och utvecklingsprojekt
Skriva och granska dokumentation, inklusive krav, designbeskrivningar och produktionsunderlag
Utveckla SystemVerilog/Verilog-kod, från design till implementering och verifiering
• och ibland
C-programmering av drivrutiner i Linux
Delta i anbuds- och offertarbete
Delta i arbete kring teknisk roadmap och planering av framtida utveckling
Bidra till utveckling av Unibaps framework och applikationer
Vi söker följande erfarenheter och färdigheterTekniska färdigheter - krav
FPGA (helst Microsemi)
SystemVerilog
System Engineering
C, C++
FreeRTOS
Linux
Meriterande färdigheter
Git
VUnit
Python
Tcl
Övriga krav
Flytande i svenska
Goda kunskaper i engelska
Går du vidare i denna rekryteringsprocess kommer vi att genomföra en kontroll mot brottsregistret.
Tjänsten är placerad internt hos oss, men vissa uppdrag kan kräva placering i säkerhetsklass. Det innebär att du i sådana fall behöver genomgå en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585). För vissa uppdrag kan även svenskt medborgarskap vara ett krav från uppdragsgivaren.
Om dig
Vi tror att du har arbetat i minst fem år med datorhårdvara och utveckling av inbyggda system, särskilt med FPGA:er. Du är driven, en lagspelare som tar initiativ och kommunicerar väl.
Du har god vana av att hantera krav, design och tester för att säkerställa rätt resultat, både vad gäller leverans och långsiktigt underhåll. Du är van att arbeta i projektform, kan prioritera ditt arbete, identifiera och kommunicera risker och föreslå alternativa lösningar vid behov.
Du har inget emot att bidra där det behövs och samarbeta med kollegor för att genomföra framgångsrika projekt och leverera produkter av hög kvalitet.
Varför Unibap?
På Unibap värdesätter vi samarbete, innovation och strävan efter att ligga i framkant i en spännande bransch. Hos oss får du möjlighet att vara med och forma framtidens rymdteknik i en stödjande och engagerande miljö med utrymme att växa.
Som anställd på Unibap Space Solutions AB erbjuds du bland annat:
30 dagars semester
En teknisk karriärväg med goda möjligheter till personlig utveckling
Tjänstepension motsvarande ITP1
Omfattande försäkringspaket inklusive privat sjukvård och hälsoundersökningar
Årligt friskvårdsbidrag
Generösa föräldraförmåner
Ansökan: Har du rätt kompetens för tjänsten och är nyfiken på att veta mer om Unibap? Skicka in din ansökan genom att klicka på "Skicka ansökan"-knappen nedan och ta chansen att få träffa oss för att få reda på om Unibap kan vara din nästa arbetsgivare! Har du frågor kring rollen eller företaget är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Martin Winrow, 0707900205. Då urvalsprocessen och intervjuer sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7058386-1794287". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Winrow rekrytering AB
(org.nr 559323-9725), https://winrowrekrytering.teamtailor.com
Sandgropsgatan (visa karta
)
753 34 UPPSALA Arbetsplats
Winrow Rekrytering Jobbnummer
9689759