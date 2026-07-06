Fpga Specialist Till Fra
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-06
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en erfaren IT-säkerhetstekniker med kunskap inom FPGA baserade konstruktioner. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som IT-säkerhetstekniker kommer du att tillhöra kryptokontoret under avdelningen för cyberverksamhet. Avdelningen har två huvudsakliga uppgifter; bidra till att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp från utlandet hos samhällsviktig verksamhet i Sverige samt att utveckla och leverera access- och exploateringsförmåga till signalunderrättelseverksamheten. Du kommer att ingå i en grupp som, till stöd för hela myndigheten, har till uppgift att analysera hårdvara och inbäddade system ur ett säkerhets- och sårbarhetsperspektiv.
Tillsammans arbetar ni både med att genomföra analysuppdrag och med utvecklingsprojekt för att säkerställa att ni har de metoder och verktyg som krävs för uppdragens genomförande.
I rollen som IT-säkerhetstekniker är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att analysera och dekonstruera FPGA baserade konstruktioner för att säkerställa dess kvalitet och riktighet. Området är relativt nytt och det finns stora möjligheter att utforma detta område avseende metodik och verktygsval.
Andra uppgifter som kan förekomma är utveckling av FPGA baserade verktyg för att extrahera data från integrerade kretsar som återfinns inom exempelvis datorer och inbyggda system.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom exempelvis Elektroteknik/Teknisk Fysik/Datateknik eller har förvärvat motsvarande kunskaper genom arbete
Arbetslivserfarenhet av FPGA eller ASIC utveckling med moderna utvecklingsverktyg som t.ex. Vivado/Questa
Praktisk erfarenhet av hela utvecklingsprocessen för FPGA, från HDL-beskrivning, syntes, optimering, nätlistor, timinganalys, simulering, automatiserad test till generering av bitströmmar
Goda kunskaper i VHDL och/eller Verilog samt i Python
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av FPGA baserade kryptoimplementationer
Erfarenhet av FPGA reversing med verktyg som Project X-Ray och HAL
Erfarenhet av softcores t.ex. MicroBlaze eller NIOS
Erfarenhet av att analysera stora mängder data
Arbetslivserfarenhet av arbete i elektroniklabb
Arbetslivserfarenhet av konstruktion eller felsökning av digital elektronik och i digital elektronik vanligt förekommande bussar, kommunikationsprotokoll och gränssnitt.
Praktiskt arbetat med elektroniska mätinstrument såsom oscilloskop, logik- och protokollanalysatorer
Erfarenhet av följande programmeringsspråk: C, C och Assembler
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga – Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Självgående – Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Uthållig – Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.
Problemlösande analysförmåga – Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
(http://www.fra.se/).
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
(http://www.ncsc.se/)
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-08-02.
Referensnummer 2025FRA2294-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025FRA2294-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se 010-557 46 00 Jobbnummer
9993003