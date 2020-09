Fpga Konstruktör - Find My Skills - Elektronikjobb i Stockholm

Find My Skills / Elektronikjobb / Stockholm2020-09-02Find My Skills är ett konsultbolag och verkar inom bland annat fordonsindustri, telekom, försvar, energi, hälsovård, finansiell och offentlig sektor. Våra konsulter har expertkompetens inom en mängd områden som exempelvis inbyggda system, produktutveckling, mekanik och IT & Digitalisering.Som konsult hos på Find My Skills är du en del av något större. I divisionen Industry ryms många kunder och branscher - Telecom- och försvarsindustrin är där vi är störst lokalt i Göteborg och Stockholm men vi har många spännande kunder inom en rad sektorer som exempelvis Railway, Manufacturing och klassisk industri. Vi arbetar också väldigt tätt med våra kunder inom fordonsindustrin och Life Science och tillsätter med jämna mellanrum även uppdrag inom dessa domäner. 5G, IoT, Radarsystem, Big Data, Machine Learning och Cyber Security är några av våra verksamhetsområden som du sannolikt kommer att arbeta med.Uppdragen tillsätts främst ute hos kund men även i form av interna projekt. I divisionen, som i Göteborg, Linköping, Stockholm vi ett brett spann av olika kompetenser representerade, vilket borgar för goda möjligheter att lära av dina kollegor - både på djupet och på bredden. God kollegial stämning och närvarande chefer som ser som sin uppgift att underlätta för konsulterna präglar verksamheten, allt i linje med Find My Skills värderingar - Ambition & Care. Vi arbetar för att främja delaktighet och arrangerar bland annat kontinuerligt gemensamma luncher, frukostar, After Works, sportevent med mera.Du kommer sannolikt att arbeta i krossfunktionella team i en Agil miljö. Arbetsspråket kan mycket väl vara engelska. Är du mer erfaren och går ut på uppdrag till en mindre kund kan du förväntas dela dina erfarenheter och hjälpa till att implementera processer och metoder hos kund.Vi söker dig som har en öppen personlighet och är intresserad av att arbeta med moderna tekniker och verktyg. Stora och komplexa produkter med flera tusen rader kod, begrepp som testdriven utveckling, par programmering och kontinuerlig integration skrämmer inte utan lockar. I Göteborg, Linköping och Stockholm har vi fler än 50 potentiella kundprojekt att jobba med och vår ambition är att du väljer ditt nästa uppdrag inom telekom eller försvarsindustrin samt FPGA utveckling för avancerad bildbehandling.Uppdragen skall tillsättas under andra halvåret av 2020. Du är en lagspelare och uppdragen kräver att du jobbar i agila team enligt Kanban eller Scrum. Din tekniska bakgrund är att du har jobbat några år inom inbyggda system med FPGA och lågnivåprogrammering och högnivåprogrammering du har följandeerfarenheter som krävs för våra uppdrag: Erfaren inom VHDL Utveckling av ADC, DAC och höghastighetslänkar Scripting i Linux miljö (Bash, Python eller liknande) Önskvärt är även att du har programmerat i C i realtidskritisk OS Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal Extra önskvärt är: Erfarenhet ifrån telekom, industrin eller försvarsbranschen anses mycket meriterande och att det är branscher du vill arbeta med.MeriteradDelsystemeringFPGA-kretsar aktuella på marknadenLogisk och fysisk design av digital hårdvaraSimulering med Modelsim, Questasim eller MatlabRealtidsprogrammering i t.ex. VHDL, Verilog och SystemVerilogVerktyg för FPGA-design och FPGA-verifieringDelsystemverifieringFunktionsverifieringPrototyputvecklingProduktionsberedningRiskanalysKontakta: Ferhat CanTele:0739851272Email: ferhat.can@findmyskills.se 2020-09-02Sista dag att ansöka är 2020-11-30Find My Skills5343406