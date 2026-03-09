FP&A Business Controller till vår kund i Stockholm
Avanzera AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avanzera AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vårt uppdrag:
Vår kund söker nu en FP&A Business Controller till sitt Financial Planning & Analysis-team. Uppdraget är placerat i Stockholm med 4 dagar på plats.
Start: så snart som möjligt under mars
Slut: juli 2026 med option på förlängning Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som FP&A Business Controller kommer du bidra till lednings- och prognosrapportering, med särskilt fokus på gränssnittet mellan ekonomisystem, modeller och data. Vi söker dig som har en stark finansiell bakgrund och god affärsförståelse, men som också trivs med att hantera stora datamängder, system och AI-stödda arbetsmetoder.Arbetsuppgifter
• Bygga och underhålla prognosmodeller i Google Sheets
• Designa och strukturera data som används i ledningsrapportering
• Skapa ekonomiska modeller för hela organisationen
• Stödja månadsrapportering med finansiell analys och förståelseBakgrund
För att trivas i den här rollen tror vi att du:
• Självständigt hanterar komplexa dataanalyser och skapar värdefulla insikter om ekonomiska resultat
• Är van vid avancerade ekonomiverktyg och system, och effektiviserar processer
• Aktivt söker nya arbetssätt och verktyg samt kan driva förändring med struktur.
• Delar kunskap och best practices med andra team
• Arbetar självständigt och kan hantera komplexa situationer
• Har högskoleutbildning (kandidat eller master) och minst 5-7 års relevant erfarenhet inom finans, controlling eller liknande
• Behärskar engelska i tal och skrift, är flytande i svenska och bosatt i Sverige
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra med din expertis i ett dynamiskt team? Hör av dig till oss på Avanzera redan idag. Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Hoppas att du snart är en av dem som ger oss ett omdöme. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1777". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avanzera AB
(org.nr 556520-1182), http://www.avanzera.se Kontakt
Vera Wallentin vera.wallentin@avanzera.se Jobbnummer
9786310