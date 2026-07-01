Fotvårdsspecialist till fotvårdsmottagning
Region Gävleborg, VO Internmedicin / Hälsojobb / Sandviken Visa alla hälsojobb i Sandviken
2026-07-01
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På fotvårdsmottagningen i Sandviken, som är en del av gastro- och endokrinmottagningen Gävle, tar vi hand om patienter med olika internmedicinska sjukdomar. Här arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Medicinska fotvårdare i Sandviken och Gävle har ett nära samarbete bland annat genom en gemensam fotrond varje vecka, samt ersätter varandra vid frånvaro. Arbetstiderna är måndag till fredag dagtid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som medicinsk fotterapeut hos oss erbjuds du ett varierande och självständigt arbete där du gör skillnad för patienters hälsa och livskvalitet. Du arbetar både förebyggande och behandlande med patienter inom specifika diagnosgrupper och blir en viktig del i det multiprofessionella omhändertagandet.
Som fotvårdsspecialist hos oss kommer du bland annat att
• genomföra bedömningar och utföra medicinsk fotvård utifrån patientens behov
• arbeta förebyggande för att minska risken för fotrelaterade komplikationer
• följa upp behandlingar och vid behov planera för långsiktiga vårdinsatser
• ge råd och information till patienter kring egenvård och fothälsa
• dokumentera och samverka med andra yrkesgrupper för att säkerställa en god och säker vård
• delta i det multidisciplinära fotteamet, som träffas regelbundet varje tisdag.
Hos oss får du
• ett självständigt och omväxlande arbete med stort eget ansvar
• möjlighet att arbeta i nära samarbete med ett erfaret multidisciplinärt fotteam
• introduktion, handledning och stöd av en erfaren kollega stationerad i Sandviken
• möjlighet att utvecklas inom ditt yrkesområde och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, flexibel och ansvarstagande. Du har ett professionellt bemötande och trivs med att samarbeta med andra, samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du bidrar till en god arbetsmiljö och har ett engagemang för att ge patienterna en trygg och kvalitativ vård.
I rollen som fotvårdsspecialist ska du ha
• utbildning som medicinsk fotterapeut med avlagd examen.
För den här tjänsten är det meriterande om du är utbildad undersköterska och/eller har vidareutbildning eller erfarenhet inom diabetesfotvård och sårvård.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1760". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Internmedicin Kontakt
Ingela Hammarberg, vårdenhetschef ingela.hammarberg@regiongavleborg.se +46722072694 Jobbnummer
9986280