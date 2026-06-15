Fotvårdsspecialist
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2026-06-15
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Bra Liv Vetlanda Vårdcentral
Är det dags för nästa utmaning? Sök tjänsten som medicinsk fotvårdsspecialist hos oss!
Rollen som fotvårdsspecialist
I ditt uppdrag ingår ett helhetsansvar för patienternas fotvård där du är en samverkanspartner i teamarbetet tillsammans med diabetessjuksköterska, sårmottagning och läkare. Du kommer att ha kontakt med TeamOlmed och diabetesmottagningen med flera. Dina dagar kommer fyllas med ett varierat innehåll där du bland annat ansvarar för att kalla patienter utifrån egen patientlista samt fotbehandlingar, där även preventivt arbete ingår. Du kommer skriva journal och sätta aktuell diagnos. I uppdraget ingår även viss telefonrådgivning. Vi ser också ett ökat fokus på det profylaktiska arbetet i tjänsten.
Din blivande arbetsplats
Vetlanda vårdcentral är en del av Vårdcentralerna Bra Liv och tillhör den regionsdrivna primärvården. Vår målsättning är "en bättre hälsa för alla" vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Det finns många skäl att välja Vetlanda vårdcentral och Vårdcentralerna Bra Liv - både som medarbetare och patient.
Arbetet på Bra Liv Vetlanda vårdcentral kännetecknas av ett nära samarbete mellan olika professioner där alla är lika viktiga. Vi arbetar tillsammans, för att ge våra patienter i alla åldrar i livets alla skeden, friska och sjuka, den vård de behöver. Vi värderar medarbetarnas engagemang, målfokus och drivkraft att jobba med utveckling och ständiga förbättringar. Vi uppmuntrar våra medarbetare att tänka kreativt och komma med nya lösningar och idéer. I utmaningarna ser vi möjligheter! Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av positivitet, öppen dialog och arbetsglädje där vi är måna om balansen mellan arbete och fritid.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på
vårdcentralerna Bra Liv https://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-06-15Profil
Vi söker dig som är utbildad medicinsk fotvårdsterapeut via YH (yrkeshögskolan, 60 veckor). Tjänsten är tillsvidare på 75 % med tillsättning enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgrad går att diskutera baserat på dina tidigare erfarenheter inom vården. Har du tidigare erfarenhet av primärvård ser vi det som fördelaktigt.
Vi tror att du är trygg och stabil i din yrkesroll, där du på ett självständigt sätt strukturerar, planerar och tar ansvar i ditt arbete. Du är mån om att alltid ha ett bra bemötande och värderar ett väl fungerande samarbete med kollegor, ledning och andra aktuella parter. Du är flexibel genom att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har ett stort engagemang för ditt arbete där du ser utveckling som en naturlig del.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig:
• Ett stimulerande och omväxlande arbete
• Nära samarbete med övriga personalkategorier på vårdcentralen där vi arbetar i team runt våra patienter
• Möjlighet till personlig kompetensutveckling
• Delta i ett regionsövergripande nätverk för fotvårdsterapeuter
• Fina lokaler med bra utrustning
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta
enhetschef Jennie Svensson,
telefon: 010 – 243 20 19. Rekryterande chef Jennie är frånvarande på semester mellan 22 juni till 12 juli. Vänligen kontakta verksamhetschef Ellica Thorman under perioden, 010 – 243 20 05.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 12 juli, urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B463/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9962715