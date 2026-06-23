Fotolabbsassistent / administratör sökes för säsongsarbete
Express-Bild I Västerås Aktiebolag / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-06-23
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Företaget
Express-Bild är ett nordiskt skol- och idrottsfotoföretag med ca 40 års erfarenhet av branschen. Företaget fotograferar varje år ett mycket stort antal skolelever och idrottsutövare runt om i Sverige och i övriga delar av norden.
Som medarbetare hos oss på Express-Bild kommer du att vara med om en spännande resa och du blir en viktig länk i vår kedja.
Vi på Express-Bild ser personalen som vår viktigaste resurs och är måna om att våra medarbetare skall trivas hos oss.
Vi är övertygade om att när våra medarbetare trivs blir vi mer lyckosamma som företag.
Vi söker nu en fotolabbsassistent & administratör för arbete under vår högsäsong kommande höst (med möjlighet till eventuell förlängning).Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, ordningsam och har stor datavana.
Vi ser att du som söker har en utbildning på lägst gymnasienivå. Vi vill även att du har goda kunskaper inom Office-programmen.
Meriterande är även grundläggande kunskaper i Photoshop och InDesign.
Som person skall du vara en lagspelare och ha en positiv attityd till dina arbetskamrater.
Vi vill också att du som söker hanterar det svenska språket obehindrat i tal och skrift då tjänsten innehåller en hel del kommunikation externt samt intern.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som fotolabbsassistent administratör kommer att bestå av att:
• Ha hand om driften av skrivare, fotomaskiner och paketeringsmaskiner
• Administrera bildfiler
• Registrera namn- och adressuppgifter
• Kontrollera inkommen data
• Välja ut foton
• Hjälpa till med vår grafiska produktion
• Bistå med posthantering
• Kvalitetskontrollera bilder
• Korrekturläsa bildtexter
Ditt arbetsredskap är datorn och du arbetar i Office programmen samt företagets egna program.
Förutsättningar
Tjänsten är på deltid/heltid på ca 70 - 100 % .
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag (dagtid).
En del kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Tidsbegränsad anställning ca 4 månader (augusti - december, med möjlighet till eventuell förlängning).
Fast lön (timlön).Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12.
Då urvalet sker löpande vill vi ha in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansök med CV samt personligt brev.
Bifoga gärna en bild på dig själv.
Ansök via mail till rekrytering@expressbild.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Ansök via mail
E-post: rekrytering@expressbild.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fotolabbsassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Express-Bild I Västerås Aktiebolag
(org.nr 556290-5579), http://expressbild.se
Skultunavägen 40 (visa karta
)
722 17 VÄSTERÅS Arbetsplats
Express Bild i Västerås AB Kontakt
HR-Chef
Per Bodlund per.bodlund@expressbild.se Jobbnummer
9974060